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Bu Kış En Cool Sen Olacaksın! Dolabını En Tarz Parçalarla Tamamlaman İçin AVVA’dan 10 Ürün Önerisi

etiket Bu Kış En Cool Sen Olacaksın! Dolabını En Tarz Parçalarla Tamamlaman İçin AVVA’dan 10 Ürün Önerisi

Avva
Avva - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 18:59

Dolabını tarz sahibi, sıcak tutan ve kaliteli parçalarla yenilemek istiyorsan, doğru yerdesin. İşte AVVA’dan seçtiğimiz, bu kış mutlaka dolabında olması gereken 10 öneri:

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

1. Soğuk havalara meydan okurken kayak tatillerinizin vazgeçilmezi olacak: Rüzgar Geçirmez Mont

1. Soğuk havalara meydan okurken kayak tatillerinizin vazgeçilmezi olacak: Rüzgar Geçirmez Mont

Bu mont kış tatilinizde yanınıza almanız gereken ilk şey!

-20 dereceye kadar koruma sağlayan bu mont, suya karşı dayanıklı ve sert rüzgarlara karşı da etkin bariyer oluşturan bir özelliğe sahip.

Kapüşonlu ve ayarlanabilir stoperli yaka özelliği ile dikkat çeken montun fonksiyonel özellikleri de şahane.

Kapüşonlu ve ayarlanabilir stoperli yaka özelliği ile dikkat çeken montun fonksiyonel özellikleri de şahane.

Montun üzerinde bulunan termometre göstergeli iç cebi, kapüşonlu ve ayarlanabilir stoperli yaka özelliği ile dikkat çeken montun fonksiyonel detayları şahane. Taşıma askısı özelliği ile de kolayca taşınabilir.

Montun kollarında bulunan elastik manşetler, ekstra termal koruma sağlar. Bel kısmında yer alan ve soğuk hava girişini engelleyen fonksiyonel kayak bel bandı, gerektiğinde takılıp çıkarılabilir. Hem şehir hayatında hem de doğa aktivitelerinde ideal olan bu mont, hava nasıl olursa olsun sizi korur ve şıklığınızdan ödün vermez.

Kayak tatilinin 1 numarası Rüzgar Geçirmez Kaz Tüyü Mont için tıklayın.

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2. Kışın Siyah Giymeyi Sevenler İçin: Siyah Beyaz Desenli Mont

2. Kışın Siyah Giymeyi Sevenler İçin: Siyah Beyaz Desenli Mont

Kapüşonlu ve ayarlanabilir stoperli yaka ile donatılmış bu mont %100 kaz tüyü. Suya karşı dayanıklı ve rüzgarı engeller.

Kollarında bulunan elastik içten çıkan manşetler, ek termal koruma sağlarken farklı özellikleri de kullanım kolaylığı sunar.

Kollarında bulunan elastik içten çıkan manşetler, ek termal koruma sağlarken farklı özellikleri de kullanım kolaylığı sunuyor.

Kollarında bulunan elastik içten çıkan manşetler, ek termal koruma sağlarken farklı özellikleri de kullanım kolaylığı sunuyor.

Bel kısmında, soğuk hava girişini engellemek için fonksiyonel bir kayak bel bandı var. Montun taşıma askısı ise onu her zaman kolay şekilde yanınızda taşıyabilmenizi sağlar. Ön kısmında fermuarlı bir kapama sistemi bulunurken, yanlarda fermuarlı cepleri var.

Kısacası şık siyah beyaz deseni, dayanıklı yapısı ve fonksiyonel detaylarıyla dolabınızın vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

Stilinizi üşümeden ortaya koymanızı sağlayacak Siyah Beyaz Desenli Mont için tıklayın.

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3. Fonksiyonelliğine hayran kalacağınız bir mont: Ekru Kapüşonlu Mont

3. Fonksiyonelliğine hayran kalacağınız bir mont: Ekru Kapüşonlu Mont

Her koşulda maksimum performans sunan bu mont, sıcaklık ve konforun mükemmel uyumunu yaşamanızı sağlar.

Özel olarak tasarlanmış su itici kumaşı, yoğun yağmur ve kar gibi zorlu hava koşullarında bile üstün koruma sağlar. Rüzgar geçirmez yapısı ise soğuğun etkisini en aza indirerek sizi her zaman sıcak ve konforlu tutar.

Isı yalıtımlı bir termometre de içeren montun düşünülmüş detaylarına bayılacaksınız.

Isı yalıtımlı bir termometre de içeren montun düşünülmüş detaylarına bayılacaksınız.

Stoperli yaka detayı, rüzgar ve soğuğa karşı ekstra koruma sağlar. 

Kış sezonunun trendlerini yansıtırken soğuk havaları stil sahibi bir şekilde karşılamanızı sağlayan AVVA montlarıyla soğuğu geride bırakın ve kendinizi sıcak, rahat ve şık hissetmenin keyfini çıkarın!

Sizi her hava koşulunda koruyan bu Ekru Kapüşonlu Şişme Mont için tıklayın.

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4. Rengiyle sizi ortamın yıldızı yapacak Saks Kapüşonlu Kaz Tüyü Şişme Mont

4. Rengiyle sizi ortamın yıldızı yapacak Saks Kapüşonlu Kaz Tüyü Şişme Mont

Ayarlanabilir stoperli bir kapüşonlu yakaya sahip olan bu ürün, %100 kaz tüyü dolgusu ile sıcaklığı maksimum seviyede tutuyor.

Taşıma askısı özelliği sayesinde kolaylıkla taşınabilir olması fonksiyonelliğinin en büyük göstergesi.

Taşıma askısı özelliği sayesinde kolaylıkla taşınabilir olması fonksiyonelliğinin en büyük göstergesi.

Su itici ve rüzgar geçirmez özellikleri, her türlü hava koşulunda kullanım imkanı sunuyor. Ürünün en dikkat çekici özelliklerinden biri de termometre ısı göstergesi.

Sezonunun yıldızı olmak isteyenler için tasarlanan hem şık hem de fonksiyonel Saks Kapüşonlu Kaz Tüyü Şişme Mont için tıklayın.

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5. Kaliteyi üzerinizde taşıdığınızı hissedeceksiniz: Ekru Pamuklu Baskılı Elastan Sweatshirt

5. Kaliteyi üzerinizde taşıdığınızı hissedeceksiniz: Ekru Pamuklu Baskılı Elastan Sweatshirt

Özel kumaşı sayesinde üstün esneklik ve hafiflik sunarak gün boyu maksimum konfor sağlar. Nefes alabilir yapısı ve yumuşak dokusuyla hem günlük kullanım hem de sportif aktiviteler için ideal bir seçenektir. Şıklık ve rahatlığı bir araya getiren bu tasarım, her anınıza uyum sağlar.

Esnek bir kumaşa sahip olması, hareket özgürlüğünü artırıyor ve konforu yükseltiyor.

Esnek bir kumaşa sahip olması, hareket özgürlüğünü artırıyor ve konforu yükseltiyor.

Yaka ve kol kısımları tasarımın bütünlüğüne şıklık katan regular fit kesime sahip olan sweatshirt, hem spor hem de günlük kullanım için ideal.

Basic parçaların en cool duranı Ekru Pamuklu Baskılı Elastan Sweatshirt

6. Bu Kışın En Tarzı: Ekru Dik Yaka Fermuarlı Çizgi Detaylı Soft Touch Triko Kazak

6. Bu Kışın En Tarzı: Ekru Dik Yaka Fermuarlı Çizgi Detaylı Soft Touch Triko Kazak

Kış mevsiminde şıklığınızı ve konforunuzu bir arada yaşamak istiyorsanız, bu triko kazak tam size göre. Dik yaka tasarımı ve fermuarlı özelliğiyle modern bir görünüm sunan bu kazak, çizgi detaylarıyla tarzınıza zarif bir dokunuş katıyor. Rayon ipliğin kaygan ve parlak yapısı, ipek kumaşa benzeyen bir his sunar. Hafifliğiyle gün boyu rahat bir kullanım sağlar.

Tarzınızı kaliteyle göstermek için bu kışın favori parçası olan Ekru Dik Yaka Fermuarlı Çizgi Detaylı Soft Touch Triko Kazak

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7. Metrelerce uzaktan dikkat çekin: Napa Deri

7. Metrelerce uzaktan dikkat çekin: Napa Deri

Ömürlük bir kaban arayışında olanlar için ideal bir seçenek.

Mükemmel bir kumaştan üretilen bu ürün her özelliğiyle dikkat çekiyor.

Mükemmel bir kumaştan üretilen bu ürün her özelliğiyle dikkat çekiyor.

'Napa deri', giyim sektörünün vazgeçilmezlerinden biri. Bu derinin en belirgin özelliği, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapıya sahip olması. İç kısmı kürk lamineli olan bu kaban, dış yüzeyinde ise ince bir yapı barındırıyor. Bu ince yapı, derinin hem hafif hem de kullanışlı olmasını sağlıyor. Bu nedenle, kaliteli ve uzun ömürlü bir ürün arayanlar için bu kahve napa ideal bir seçenek.

Tarzını herkese göstermek isteyenler için Napa Deri

8. İşlevselliğiyle günlük hayatınıza eşlik edecek mükemmel bir aksesuar Çantalar

8. İşlevselliğiyle günlük hayatınıza eşlik edecek mükemmel bir aksesuar Çantalar

Çantanın ön kısmında fermuarlı bir cep bulunuyor ve çantanın ana bölümü çift fermuarlı bir kapatma sistemi ile güvence altına alınıyor. İç kısmında ise, değerli eşyalarınızı güvende tutabileceğiniz ayrı bir fermuarlı cep ve laptopunuzu rahatça taşıyabileceğiniz özel bir bölme mevcut. USB giriş alanı ve kablo desteği sayesinde, hareket halindeyken bile elektronik cihazlarınızı şarj etme imkanı sunuyor. Ayrıca, çantanın sırt yüzeyi konforlu bir kullanım deneyimi sağlar.

Deri görünümüyle hem klasik hem spor kombinlere uyum sağlıyor.

Deri görünümüyle hem klasik hem spor kombinlere uyum sağlıyor.

Çantanın aksesuar detayları kişisel zevkinizi yansıtan konforunu düşünerek ayarlanabilir özellikte tasarlanmış. Bu deri sırt çantası, hem işlevsel hem de şık bir aksesuar olarak günlük yaşamınıza eşlik edecek.

Pratik kullanımı ve şık tasarımıyla gönülleri fetheden bu çantalar dokularıyla hem spor şık kombinlere uyum sağlıyor hem de işlevselliği ile günlük ihtiyaçlarınıza mükemmel bir çözüm oluyor.

Modern tasarımdaki hayatınızı kolaylaştıran çantalar için tıklayın!

9. Hem Şık Hem Kullanışlı Bir Seyahat Arkadaşı: Seyahatlerinizi Kolaylaştıran Valizler

9. Hem Şık Hem Kullanışlı Bir Seyahat Arkadaşı: Seyahatlerinizi Kolaylaştıran Valizler

Özel tasarlanmış bölmesi sayesinde bilgisayarınızı güvenle taşıyabilmenizi sağlar. Tam tur dönebilen tekerlekleri sayesinde maksimum manevra kabiliyeti ve rahat taşıma imkanı sunar. Telefonunuzu yerleştirebileceğiniz özel bir aparatla artık her zaman elinizin altında ve güvende olacak. Çantanın bir diğer özelliği de termos koyma cebi.

Seyahatleriniz sırasında her eşyanızın yeri belli olacak.

Seyahatleriniz sırasında her eşyanızın yeri belli olacak.

Seyahat ederken elinizdekileri nereye koyacağınızı size düşündürmeyen bir Valizler için tıklayın.

10. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada arayanlara: performansı ön planda tutan Ayakkabılar

10. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada arayanlara: performansı ön planda tutan Ayakkabılar

Kış boyunca tercih edebileceğiniz mükemmel konfor ve performans sunan şahane ürünler burada.

Yağmurlu havalarda dışarıya çıkmaktan korkmayacaksınız.

Yağmurlu havalarda dışarıya çıkmaktan korkmayacaksınız.

Yağmura meydan okumanızı sağlayacak su itici özelliğiyle dikkat çeken outdoor ayakkabılar ile yağmurlu hava koşullarında bile ayaklarınız kuru kalır ve rahat bir kullanım deneyimi yaşarsınız. Outdoor etkinlikler için ideal olan bu ayakkabı size ürüyüşlerden dağcılığa, kampçılıktan doğa sporlarına kadar geniş bir yelpazede konforlu bir kullanım sağlar.

Deri botlar ise; hem günlük hayatınızda şıklığı korur hem de rahat hareket edebilmenizi sağlar. Yumuşak iç tabanlar ile uzun süre ayakta kalmanızı kolaylaştırır.

Kış boyunca tercih edebileceğiniz mükemmel ayakkabılar için tıklayın.

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Avva
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