Bu Kış En Cool Sen Olacaksın! Dolabını En Tarz Parçalarla Tamamlaman İçin AVVA’dan 10 Ürün Önerisi

Kış mevsiminde şıklığınızı ve konforunuzu bir arada yaşamak istiyorsanız, bu triko kazak tam size göre. Dik yaka tasarımı ve fermuarlı özelliğiyle modern bir görünüm sunan bu kazak, çizgi detaylarıyla tarzınıza zarif bir dokunuş katıyor. Rayon ipliğin kaygan ve parlak yapısı, ipek kumaşa benzeyen bir his sunar. Hafifliğiyle gün boyu rahat bir kullanım sağlar.

Tarzınızı kaliteyle göstermek için bu kışın favori parçası olan Ekru Dik Yaka Fermuarlı Çizgi Detaylı Soft Touch Triko Kazak