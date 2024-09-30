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Bu İngilizce İmla Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

etiket Bu İngilizce İmla Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 16:01

İngilizceme güveniyorum, asla imla hatası yapmam diyenler bu teste! 

Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Hangi cümledeki kelime doğru yazılmıştır?

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru yazılmıştır?

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?

4. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?

5. Doğru yazımı seç!

5. Doğru yazımı seç!
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6. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?

7. Hangi seçenek doğru yazılmıştır?

7. Hangi seçenek doğru yazılmıştır?

8. Doğru yazılan kelimeyi seç!

8. Doğru yazılan kelimeyi seç!

9. Hangisi doğru yazılmıştır?

10. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?

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