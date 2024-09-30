Bu İngilizce İmla Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
Bu İngilizce İmla Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
İngilizceme güveniyorum, asla imla hatası yapmam diyenler bu teste!
Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Hangi cümledeki kelime doğru yazılmıştır?
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2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru yazılmıştır?
3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?
4. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?
5. Doğru yazımı seç!
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