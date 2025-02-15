Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ashley St. Clair isimli influencer şok edici bir açıklama yaparak, geçtiğimiz aylarda Elon Musk’ın 13. çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia etti. Birçok kişinin kafasında soru işaretleri bırakan iddiaların doğrulanması halinde Musk'ın ailesine yeni bir isim daha eklenecek... Bundan 5 ay önce Musk'ın çocuğunu dünyaya getirdiğini söyleyen Clair'in sözleri dünya basınında büyük ses getirirken haber X gündemine de oturdu! Goygoyseverler fırsatı kaçırmadı...Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Günümüzde ünlülerin yaşam tarzları ve özel hayatlarıyla ilgili tercihleri sık sık gündem oluyor bildiğiniz gibi. Son yıllarda taşıyıcı anne yöntemi, bazı ünlülerin bebek sahibi olma kararını etkileyen önemli bir seçenek haline geldi. Peki, bebeklerini taşıyıcı anneyle dünyaya getiren ünlüler kimler? Gelin, bebeklerini taşıyıcı anne ile kucaklarına alan o isimlere birlikte bakalım!
Justin Bieber'la aşk yaşadığı gençlik dönemlerinden bu yana magazin dünyasının aşk hayatını takip etmeyi en sevdiği ünlülerden biri olan Selena Gomez, geçtiğimiz aralık ayında yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirlerine pek de yakıştırılmayan çift, sevgililer gününde yaptıkları paylaşımla goygoycuların diline düşmeyi yine başardı. Selena Gomez paylaştığı aşk kareleriyle birlikte yeni albümünün müjdesini vermeyi de ihmal etmezken albümün ilk şarkısını yayınladıklarını duyurdu.
Son yıllarda adını magazin manşetlerinde sürekli duymaya alıştığımız Pete Davidson'a daha önce belki denk gelmişsinizdir. Hollywood'un en gözde isimleriyle yaşadığı ilişkilerle adından bahsettiren Pete Davidson sansasyon yaratan haberlerle gündeme gelmişti. Kim Kardashian, Ariana Grande gibi isimlerle olaylı ilişkiler yaşayan Davidson uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Rehabilitasyona girip vücuduna yaptırdığı 200 dövmeyi sildiren Davidson'un son hali şok etkisi yarattı! Gelin detaylara birlikte bakalım...
'Heartless' ve 'CARNIVAL' ve daha pek çok şarkısıyla geniş kitlelerce sevilen Kanye West, son günlerde yaptıklarıyla ve söylemleriyle tepkileri üzerine çekmeyi başardı. En son eşi Bianca Censori'nin Grammy'deki çıplak kostümü ve ardından yaptığı 'hakimiyet' açıklamalarıyla gündeme gelmişti. X'te hız kesmeden paylaşımlar yapmaya devam eden West, eleştirilerin odağı oldu. Yetişkin içerikler hakkında yazdıkları kısa sürede büyük tepki çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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