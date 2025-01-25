Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geride bıraktığımız ağustos ayında ilk çocuklarını kucaklarına alan dünyaca ünlü çift Justin Bieber ve Hailey Baldwin ikilisi ve Justin Bieber'ın geçmiş aşkı Selena Gomez ile aralarında olan dinamik sürekli olarak magazin gündemine taşınan konulardan biliyorsunuz. Hatta kimi takipçileri, Justin ve Hailey aşkına başından beri inanmamış, ünlü şarkıcının kalbinin hep Selena'da olduğunu iddia etmişlerdi. Geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alıp tektaşını parmağına takan Selena Gomez'in neşeli paylaşımının ardından Justin Bieber cephesinden gelen hamle takipçilerini şoke etti. Bieber, eşi Hailey'i takipten çıkarttı. Bu hamle, bazı yabancı kaynaklar tarafından 'pr' ve 'dikkat çekme' çalışmasının bir parçası olarak görüldü.
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Sevilen oyuncu Boran Kuzum, dünyaca ünlü erkek lüks giyim markası Zegna'nın defilesi için İtalya'ya gitti. Kuzum, markanın tanıtım yüzü olan dünyaca ünlü oyuncu Mads Mikkelsen ile defilede bir araya geldi. Kahverengi takımlarının uyumuyla dikkat çeken iki karizmatik oyuncu, objektiflere birlikte poz verdi.
Sosyal medya fenomeni Asli Fernández geçirdiği estetik operasyon sırasında hayatını kaybetti. Tırnak tasarımlarıyla tanınan ve iki çocuk annesi olan Fernández, “annelik sonrası güzellik operasyonu” için Monterrey’e gitmişti. Eşi Christian Carreón acı haber sonrası herkesten saygı istedi. Ölüm sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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