Bu Hafıza Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
Bu Hafıza Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
Hafızama güveniyorum, çok zor unutuyorum diyenlerdensen...
Hodri meydan!
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Bu fotoğrafı 3 saniye boyunca incele ve teste başla!
1. Fotoğrafta kaç renk vardı?
2. Peki ya yukarıdaki fotoğrafta hangi renk yoktu?
3. Fotoğrafta hangi renkten iki tane vardı?
Fotoğrafa 7 saniye boyunca bak!
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4. Görselde hangi hayvanın olmadığını söyle bakalım!
5. Peki ya görselde ortalama kaç hayvan vardı?
Bir de bu fotoğrafı incele!
6. Yataktaki örtünün rengi hangisiydi?
7. Peki ya duvarlar ne renkti?
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8. Odada bulunmayan eşyayı seç bakalım!
Bu resme 5 saniye dikkatlice bir bak ve aşağı kaydır.
9. Resimde hiç köpek bulunuyor muydu?
Bir de bu fotoğrafa 3 saniye bak!
10. Son olarak aşağıdaki fotoğrafa 3 saniye bak bakalım! Caddede kaç araba vardı?
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