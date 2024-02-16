Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bu Hafıza Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

etiket Bu Hafıza Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 14:05

Hafızama güveniyorum, çok zor unutuyorum diyenlerdensen...

Hodri meydan!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu fotoğrafı 3 saniye boyunca incele ve teste başla!

Bu fotoğrafı 3 saniye boyunca incele ve teste başla!
onedio.com

1. Fotoğrafta kaç renk vardı?

2. Peki ya yukarıdaki fotoğrafta hangi renk yoktu?

3. Fotoğrafta hangi renkten iki tane vardı?

Fotoğrafa 7 saniye boyunca bak!

Fotoğrafa 7 saniye boyunca bak!
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

4. Görselde hangi hayvanın olmadığını söyle bakalım!

5. Peki ya görselde ortalama kaç hayvan vardı?

Bir de bu fotoğrafı incele!

Bir de bu fotoğrafı incele!
onedio.com

6. Yataktaki örtünün rengi hangisiydi?

6. Yataktaki örtünün rengi hangisiydi?

7. Peki ya duvarlar ne renkti?

İçeriğin Devamı Aşağıda

8. Odada bulunmayan eşyayı seç bakalım!

Bu resme 5 saniye dikkatlice bir bak ve aşağı kaydır.

Bu resme 5 saniye dikkatlice bir bak ve aşağı kaydır.
onedio.com

9. Resimde hiç köpek bulunuyor muydu?

9. Resimde hiç köpek bulunuyor muydu?

Bir de bu fotoğrafa 3 saniye bak!

Bir de bu fotoğrafa 3 saniye bak!
onedio.com

10. Son olarak aşağıdaki fotoğrafa 3 saniye bak bakalım! Caddede kaç araba vardı?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?