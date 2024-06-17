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Bu Filmlerin Hangilerinin Oskar Almadığını Bulabilecek misin?

etiket Bu Filmlerin Hangilerinin Oskar Almadığını Bulabilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 15:01

Bu test seni şaşırtacak! Akademi Ödülleri'nde şanslarını denemiş ama bir türlü başarıya ulaşamamış filmleri bulmaya hazır mısın? Hazırsan, unutulmaz yapımlar arasında gezinmeye başlayalım ve hangilerinin Oscar'dan mahrum kaldığını birlikte keşfedelim!👇

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1. İlk sorumuz! Hangisi Oskar alamamıştır?

2. Peki bunlardan?

3. 👇

4. Biri Oskar alamadı!

5. Bu soru kolay olmayacak!

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6. Tahmin et!

7. Hangisi Oskar alamadı?

8. Senin bir Oskar'ın yok...

9. İlginç ama biri Oskar' dan mahrum kaldı. Hangisi olabilir?

10. Neredeyse bitiriyoruz...

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11. Son olarak...

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