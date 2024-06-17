Bu Filmlerin Hangilerinin Oskar Almadığını Bulabilecek misin?

Bu test seni şaşırtacak! Akademi Ödülleri'nde şanslarını denemiş ama bir türlü başarıya ulaşamamış filmleri bulmaya hazır mısın? Hazırsan, unutulmaz yapımlar arasında gezinmeye başlayalım ve hangilerinin Oscar'dan mahrum kaldığını birlikte keşfedelim!👇