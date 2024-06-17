Bu Filmlerin Hangilerinin Oskar Almadığını Bulabilecek misin?
Bu Filmlerin Hangilerinin Oskar Almadığını Bulabilecek misin?
Bu test seni şaşırtacak! Akademi Ödülleri'nde şanslarını denemiş ama bir türlü başarıya ulaşamamış filmleri bulmaya hazır mısın? Hazırsan, unutulmaz yapımlar arasında gezinmeye başlayalım ve hangilerinin Oscar'dan mahrum kaldığını birlikte keşfedelim!👇
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1. İlk sorumuz! Hangisi Oskar alamamıştır?
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2. Peki bunlardan?
3. 👇
4. Biri Oskar alamadı!
5. Bu soru kolay olmayacak!
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6. Tahmin et!
7. Hangisi Oskar alamadı?
8. Senin bir Oskar'ın yok...
9. İlginç ama biri Oskar' dan mahrum kaldı. Hangisi olabilir?
10. Neredeyse bitiriyoruz...
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