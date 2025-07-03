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Bu Dizilerin İlk Sezonlarının Çıkış Yılını Doğru Biliyor musun?

etiket Bu Dizilerin İlk Sezonlarının Çıkış Yılını Doğru Biliyor musun?

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
03.07.2025 - 21:31

Bir diziyi ne kadar sevdiğini söyleme şeklin 'Ben onu ilk çıktığında izlemeye başlamıştım,' cümlesiyle başlıyorsa bu test tam senlik!

Bazı diziler öyle kült, öyle zamansız ki sanki hep hayatımızdaymış gibi geliyor. Ama bir de bakıyorsun, aslında çıktığında daha ilkokuldaymışsın! Hadi bakalım, zaman algını biraz sarsmaya hazır mısın? O zaman dizi hafızanı yoklayalım. İlk sezonları hangi yıl yayınlanmıştı gerçekten hatırlıyor musun? Buyur test başlasın!

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1. Breaking Bad ilk ne zaman hayatımıza girdi dersin? O ikonik "Say my name!" sahnesi kaç yıllık olabilir?

2. Stranger Things çıktığında herkes nostalji krizine girmişti. Ama o ilk bisikletli sahne hangi yılda ekranlara düştü?

3. Game of Thrones, taht kavgalarının kralı! Peki o ilk ‘Winter is coming’ ne zaman söylendi?

4. Emily in Paris ile Paris aşkımız coşmuştu. Peki ama hangi yıl?

5. How I Met Your Mother... Bu efsane hangi yıl başladı dersin?

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6. Euphoria, gözlerimizi far gibi açtı. Ama ilk ne zaman parladı?

7. La Casa de Papel ilk maskesini ne zaman taktı?

8. Dark, bizi zamansal olarak zaten yeterince karıştırdı. Ama sen gerçek çıkış yılını hatırlayabilecek misin?

9. Black Mirror hangi yıl çıktı?

10. The Queen’s Gambit ile satranç merakımız hangi yıl artmıştı?

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11. Squid Game çıktığında herkes bir anda 456 numaralı oyuncu oldu. Ama o ilk oyun ne zaman oynandı?

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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