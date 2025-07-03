Bu Dizilerin İlk Sezonlarının Çıkış Yılını Doğru Biliyor musun?

Bir diziyi ne kadar sevdiğini söyleme şeklin 'Ben onu ilk çıktığında izlemeye başlamıştım,' cümlesiyle başlıyorsa bu test tam senlik!

Bazı diziler öyle kült, öyle zamansız ki sanki hep hayatımızdaymış gibi geliyor. Ama bir de bakıyorsun, aslında çıktığında daha ilkokuldaymışsın! Hadi bakalım, zaman algını biraz sarsmaya hazır mısın? O zaman dizi hafızanı yoklayalım. İlk sezonları hangi yıl yayınlanmıştı gerçekten hatırlıyor musun? Buyur test başlasın!