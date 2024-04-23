Bu Değişim Stilistlerin Eseri mi? 10 Ünlü İsmin İlk ve Son Met Gala Kombinlerini Sizin İçin Derledik!
Bu Değişim Stilistlerin Eseri mi? 10 Ünlü İsmin İlk ve Son Met Gala Kombinlerini Sizin İçin Derledik!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/mjs538/first...
Met Gala'ya sadece bir ay kalmışken ünlülerin yıllar boyunca ne giydiklerine bakmak için daha iyi bir zaman olamazdı! Gelin ünlü isimlerin yıllar içinde değişen moda anlayışlarına birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Cameron Diaz
2. Kristen Stewart
3. Emily Ratajkowski
4. Anne Hathaway
5. Emma Roberts
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Katy Perry
7. Emma Stone
8. Bella Hadid
9. Gigi Hadid
10. Taylor Swift
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın