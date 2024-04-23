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Bu Değişim Stilistlerin Eseri mi? 10 Ünlü İsmin İlk ve Son Met Gala Kombinlerini Sizin İçin Derledik!

Bu Değişim Stilistlerin Eseri mi? 10 Ünlü İsmin İlk ve Son Met Gala Kombinlerini Sizin İçin Derledik!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 13:31

Met Gala'ya sadece bir ay kalmışken ünlülerin yıllar boyunca ne giydiklerine bakmak için daha iyi bir zaman olamazdı! Gelin ünlü isimlerin yıllar içinde değişen moda anlayışlarına birlikte bakalım 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/mjs538/first...
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1. Cameron Diaz

1. Cameron Diaz

2. Kristen Stewart

2. Kristen Stewart

3. Emily Ratajkowski

3. Emily Ratajkowski

4. Anne Hathaway

4. Anne Hathaway

5. Emma Roberts

5. Emma Roberts
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6. Katy Perry

6. Katy Perry

7. Emma Stone

7. Emma Stone

8. Bella Hadid

8. Bella Hadid

9. Gigi Hadid

9. Gigi Hadid

10. Taylor Swift

10. Taylor Swift
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