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Bu Davranışlar “Libidokiller”: Görünce 900 Yıl Cinselliğe Tövbe Ettiren 9 Şey

etiket Bu Davranışlar “Libidokiller”: Görünce 900 Yıl Cinselliğe Tövbe Ettiren 9 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 22:01

Bazı davranışlar bizi yükseltip karşımızdakini daha da arzulamamıza sağlarken, bazı davranışlar ise bizi iter, cinsellikten soğutur. Ne mi o davranışlar? Birlikte inceleyelim!

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1. Prezervatif kullanmayı istememesi...

Güvenli cinselliğin ne kadar önemli olduğunu sayısız kez anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Hal böyleyken 'ben prezervatif kullanmıyorum yaa'cılardan kaçmak için çoook sebebimiz var! 🙃

2. Ön sevişmeyi jet hızında geçmesi...

Ön sevişme olmadan aşırı keyifli bir seks çoğu zaman düşünülemez. İşi şansa bırakmamak ve aldığınız keyfi karşılıklı olarak en üst seviyeye taşımak için ön sevişmeyi tam da ayarında tutmak gerekiyor.

3. Böyle bir talebin olmadığı halde sana baskınlık kurmaya çalışması...

Günlük hayatta bu baskınlık hoşumuza gitmese bile yatakta kararlarımız değişebiliyor. Ama tabii olması gereken düzende buna partnerinle konuşup öyle karar verilir. Eğer ki partnerin sen bir şey demeden bu şekilde baskı kurmaya çalışıyorsa bayağı bir mehh oluyor! 😞

4. Ağzının kötü kokması...

Cinselliği yaşarken günlük hayatta olmadığı kadar birbirimize yakınlaşıyor, resmen bir bütün oluyoruz. Hal böyle olunca kişisel hijyen ekstra ekstra önem taşıyor!

5. Dirty talk ile hakareti birbirine karıştırıyorsa...

Cinsellik sırasında hakaret, küfür vb. şeyler eğer iki taraf da istiyorsa gayet normal karşılanır. Ancak eğer bunlar yatak dışına da çıkıyorsa orda bir sorun var demektir.

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6. Komik bir iç çamaşırı giymesi...

Eğer ki bu komik iç çamaşırı sizin birlikte güldüğünüz bir şey değilse ve onun sıradan iç çamaşırları böyleyse vay halinize...

7. Sadece kendi zevkine odaklanması...

Eğer ki karşımızdaki bizi görmezden gelip sadece kendi zevkine odaklanıyorsa oradan hemen kaçmak istiyoruz. Ve bunda çok haklı olduğumuzu da biliyoruz!

8. Seks sonrası ilgisiz davranması...

Seks öncesinde sana karşı çoook ilgili olan kişi seks sonrasında bir anda seni hiç tanımıyormuş gibi davranırsa insanın keyfi çok kaçıyor. Bir daha da o kişiyle birlikte olmadan önce bir düşünüyoruz haklı olarak. 🙃

9. Bir şeylere mecburmuşsun gibi davranması...

Bazı insanlar vardır ki seks sırasında sanki onların her dediklerini yapmak, onları tatmin etmek zorundaymışız gibi davranırlar. Öyle bir zorunluluğumuz yok!

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