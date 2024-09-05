Bu Davranışlar “Libidokiller”: Görünce 900 Yıl Cinselliğe Tövbe Ettiren 9 Şey
Bu Davranışlar “Libidokiller”: Görünce 900 Yıl Cinselliğe Tövbe Ettiren 9 Şey
Bazı davranışlar bizi yükseltip karşımızdakini daha da arzulamamıza sağlarken, bazı davranışlar ise bizi iter, cinsellikten soğutur. Ne mi o davranışlar? Birlikte inceleyelim!
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1. Prezervatif kullanmayı istememesi...
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2. Ön sevişmeyi jet hızında geçmesi...
3. Böyle bir talebin olmadığı halde sana baskınlık kurmaya çalışması...
4. Ağzının kötü kokması...
5. Dirty talk ile hakareti birbirine karıştırıyorsa...
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