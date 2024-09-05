Bu Davranışlar “Libidokiller”: Görünce 900 Yıl Cinselliğe Tövbe Ettiren 9 Şey

Günlük hayatta bu baskınlık hoşumuza gitmese bile yatakta kararlarımız değişebiliyor. Ama tabii olması gereken düzende buna partnerinle konuşup öyle karar verilir. Eğer ki partnerin sen bir şey demeden bu şekilde baskı kurmaya çalışıyorsa bayağı bir mehh oluyor! 😞