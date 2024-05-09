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Bu Coğrafya Testinde Kaç Doğru Yapabilirsin?

Bu Coğrafya Testinde Kaç Doğru Yapabilirsin?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 16:46

Lisede coğrafya dersinde uyuyanlardan mıydın yoksa hevesle her soruya parmak kaldıranlardan mı? İkincisiyse eğer, doğru yerdesin demektir. 💃🕺 Bu testte coğrafya bilgini ölçüyoruz. Kendine güveniyorsan, buyrunuz teste geçelim! 😇👇

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1. Basit başlayalım. Rusya'nın başkenti neresidir?

2. Everest Dağı kaç metredir?

3. Biraz da iklim sorusu soralım. Türkiye'de hangi iklim özellikleri görülmez?

4. Şili, hangi kıtada yer alır?

5. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?

6. Bu şehirlerimizden hangisinin yüz ölçümü en küçüktür?

7. ''Gece gündüz eşitliği'' anlamına gelen Ekinoks tarihleri ne zamandır?

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8. Aşağıdaki bayraklardan hangisi doğru eşleştirilmiş?

9. Iguazú şelalesi hangi ülkede bulunur?

10. Son olarak, Hürmüz Boğazı hangi iki ülkenin arasından geçer?

Mükemmel!

Mükemmel!

Verdiğin cevaplara göre senin coğrafya bilgin mükemmel! Eğer bir coğrafya sınavı olsaydı, sen kesinlikle birinci olurdun! 🥰 Coğrafya bilginle adeta bizleri büyüledin. Hangi sınıfta olduğunu bilmiyoruz ama coğrafya dersinde kesinlikle en parlak öğrenci sen olmalısın. Ülkeler, bayraklar, iklimler... Coğrafya ile ilgili her türlü bilgi parmaklarının ucunda. Açık bir ansiklopedi gibi, coğrafya bilgilerini sorgulandığında hemen yanıtlıyorsun. Bu yeteneğinle bizleri etkilemeyi başardın, sevgili okur. Sen de düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. 🤗👇

Oldukça İyi!

Oldukça İyi!

Verdiğin cevaplara göre senin coğrafya bilgin çok iyi! Coğrafya konusunda bilgi seviyenin bu denli yüksek olması, bize okul günlerinde bu dersi oldukça sevdiğini düşündürüyor. Belki de en sevdiğin ders coğrafya idi, kim bilir? 🤗Sorduğumuz birçok soruya verdiğin doğru cevaplar, genel coğrafya bilginin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, herkesin başarabileceği bir şey değil ve kesinlikle takdiri hak ediyor. Seni tebrik ediyoruz! 🥰 Kendini bu alanda kanıtladın ve bize coğrafya konusunda ne kadar yetenekli olduğunu gösterdin. Yorum ve düşüncelerini yorumlar kısmına yazabilirsin! 💃🕺👇

Yeterli!

Yeterli!

Verdiğin cevaplara göre senin coğrafya bilgin yeterli! Soruların yaklaşık yarısına doğru cevap verdin. Bu da seni mahçup etmeyecek kadar, yeterli oranda bir coğrafya bilgin olduğunu gösteriyor. 🤔 Bu durum, senin için bir övünç kaynağı olmalı, çünkü çoğu kişiyi geride bıraktın. 😇 Detaylı sorularda bilmediğin şeyler olsa da harita bilginin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Kimsenin her konuda mükemmel olması beklenemez. Senin de coğrafyanın bazı alanlarında iyi, bazılarında ise eksiklerin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genel olarak coğrafya bilginin yeterli olduğunu belirtelim. Tebrik ederiz. Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 🧡👇

İdare Eder!

İdare Eder!

Verdiğin cevaplara göre senin coğrafya bilgin idare eder! Coğrafya konusunda bir Einstein olduğunu söylemek zor olacak, ama genel konulara hakimsin. Herkesin her konuda mükemmel olması beklenemez, değil mi? 🤔 Belki senin asıl yeteneklerin biyoloji ya da fizik üzerine yoğunlaşıyor. Belki de soruları bilmediğin yerden sormuşuzdur, ne dersin? 😂 Coğrafya konusunda da kendini geliştirmek istersen, daha fazla harita inceleyebilir veya belgesel seyredebilirsin. Teşekkür ediyoruz ve düşüncelerini yorumlara bekliyoruz! 🥰👇

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