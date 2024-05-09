Bu Coğrafya Testinde Kaç Doğru Yapabilirsin?

Verdiğin cevaplara göre senin coğrafya bilgin çok iyi! Coğrafya konusunda bilgi seviyenin bu denli yüksek olması, bize okul günlerinde bu dersi oldukça sevdiğini düşündürüyor. Belki de en sevdiğin ders coğrafya idi, kim bilir? 🤗Sorduğumuz birçok soruya verdiğin doğru cevaplar, genel coğrafya bilginin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, herkesin başarabileceği bir şey değil ve kesinlikle takdiri hak ediyor. Seni tebrik ediyoruz! 🥰 Kendini bu alanda kanıtladın ve bize coğrafya konusunda ne kadar yetenekli olduğunu gösterdin. Yorum ve düşüncelerini yorumlar kısmına yazabilirsin! 💃🕺👇