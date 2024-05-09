Bu Coğrafya Testinde Kaç Doğru Yapabilirsin?
Bu Coğrafya Testinde Kaç Doğru Yapabilirsin?
Lisede coğrafya dersinde uyuyanlardan mıydın yoksa hevesle her soruya parmak kaldıranlardan mı? İkincisiyse eğer, doğru yerdesin demektir. 💃🕺 Bu testte coğrafya bilgini ölçüyoruz. Kendine güveniyorsan, buyrunuz teste geçelim! 😇👇
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1. Basit başlayalım. Rusya'nın başkenti neresidir?
2. Everest Dağı kaç metredir?
3. Biraz da iklim sorusu soralım. Türkiye'de hangi iklim özellikleri görülmez?
4. Şili, hangi kıtada yer alır?
5. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?
6. Bu şehirlerimizden hangisinin yüz ölçümü en küçüktür?
7. ''Gece gündüz eşitliği'' anlamına gelen Ekinoks tarihleri ne zamandır?
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8. Aşağıdaki bayraklardan hangisi doğru eşleştirilmiş?
9. Iguazú şelalesi hangi ülkede bulunur?
10. Son olarak, Hürmüz Boğazı hangi iki ülkenin arasından geçer?
Mükemmel!
Oldukça İyi!
Yeterli!
İdare Eder!
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