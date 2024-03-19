Bu Bilgi Testinde Verdiğin Cevaplara Göre Hangi Bilim İnsanısın?
Bu Bilgi Testinde Verdiğin Cevaplara Göre Hangi Bilim İnsanısın?
Bu bilgi testinde verdiğin cevaplara göre hangi bilim insanı sensin?
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1. Hangi bileşik, suyun kimyasal formülünde bulunur?
2. Bir maddenin sıvı hâlden gaz hâle geçmesi hangi süreçle gerçekleşir?
3. Hangi element, havadan daha yoğun olan bir gazdır?
4. Hangi gezegen Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olarak bilinir?
5. Bir elektromanyetik dalganın frekansı neyi ifade eder?
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6. Kimya alanında asitler ile bazların tepkimesi sonucunda oluşan ürün neydir?
7. Hangi organ insan vücudunda kanı süzerek atık maddeleri filtreler?
8. Hangi element, atmosferdeki diğer elementlerin yaklaşık %78'ini oluşturur?
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