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Bridgerton Hayranlarına Müjde: 4. Sezonunu Beklerken, Sonraki İki Sezonun Onayı Geldi!

Bridgerton Hayranlarına Müjde: 4. Sezonunu Beklerken, Sonraki İki Sezonun Onayı Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2025 - 14:15

Netflix'in sevilen dizisi Bridgerton'ın 4. sezonunu merakla bekleyenler için oldukça mutlu edici haberler gündeme geldi. 4. sezonu 2026'da yayınlanacak dizi, 5. ve 6. sezon onaylarını birlikte aldı. Netflix'in dizi milyonlarca sterlinlik bütçe ayırdığı öğrenildi.

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Netflix'in sevilen tarihi yapımı Bridgerton'la ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

Netflix'in sevilen tarihi yapımı Bridgerton'la ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

Merakla beklenen dördüncü sezon 2026'da izleyiciyle buluşacak. Sonraki sezonlar için her ne kadar Netflix milyonlarca sterlinlik bütçe ayırmış olsa da sezonlarla ilgili gelişmeler belirsizdi. Ancak sonunda beklenen haber geldi. 

Dördüncü sezon henüz yayınlanmadan dizi yeni sezon onayı almayı başardı. Üstelik yalnızca beşinci sezon için değil, altıncı sezon onayı da aynı anda geldi.

Bridgerton'ın dördüncü sezonu Luke Thompson’ın canlandırdığı Benedict Bridgerton'ın aşk hayatına odaklanıyor.

Bridgerton'ın dördüncü sezonu Luke Thompson’ın canlandırdığı Benedict Bridgerton'ın aşk hayatına odaklanıyor.

Merakla beklenen sezonda çoğunlukla Benedict'in aşk hayatına odaklanacağız. Sezonda Benedict’in partneri olacak Sophie Baek karakterini ise Güney Koreli oyuncu Yerin Ha canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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