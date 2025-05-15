Bridgerton Hayranlarına Müjde: 4. Sezonunu Beklerken, Sonraki İki Sezonun Onayı Geldi!

Merakla beklenen dördüncü sezon 2026'da izleyiciyle buluşacak. Sonraki sezonlar için her ne kadar Netflix milyonlarca sterlinlik bütçe ayırmış olsa da sezonlarla ilgili gelişmeler belirsizdi. Ancak sonunda beklenen haber geldi.

Dördüncü sezon henüz yayınlanmadan dizi yeni sezon onayı almayı başardı. Üstelik yalnızca beşinci sezon için değil, altıncı sezon onayı da aynı anda geldi.