Bridgerton Hayranlarına Müjde: 4. Sezonunu Beklerken, Sonraki İki Sezonun Onayı Geldi!
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Netflix'in sevilen tarihi yapımı Bridgerton'la ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.
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Bridgerton'ın dördüncü sezonu Luke Thompson’ın canlandırdığı Benedict Bridgerton'ın aşk hayatına odaklanıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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