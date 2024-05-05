Brazilya'da Sel ve Toprak Kayması Felaketi: 55 Kişi Öldü, 76 Kişi Kayıp

Brezilya’nın güneyinde sağanak yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yetkililer, birkaç gündür devam eden selde 55 kişinin hayatını kaybettiğini 76 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Brezilya ordusu, selden etkilenenlere yardım için havadan ve karadan faaliyetlerini sürdürüyor.