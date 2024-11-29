Borsa ve Piyasa Gelişmeleri: 26 Kasım’da Borsa İstanbul ve Altın Fiyatları Dikkat Çekiyor!
Borsa ve Piyasa Gelişmeleri: 26 Kasım’da Borsa İstanbul ve Altın Fiyatları Dikkat Çekiyor!
Haftanın ikinci işlem günü olan 26 Kasım’da piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Gelin, Borsa İstanbul'dan döviz kurlarına ve altın fiyatlarına kadar öne çıkan gelişmelere birlikte bakalım!
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Borsa İstanbul’da durum ne?
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Sektör bazında incelediğimizde...
Döviz piyasası bu hafta genel olarak yatay bir seyir izliyor.
Altın fiyatlarında ise küresel piyasalardaki gelişmeler etkisini göstermeye devam ediyor.
Ancak toparlanma sinyalleri de geliyor.
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Gram altın ise güne 2.918 TL’den başlayıp gün içinde 2.898 TL ile 2.929 TL arasında dalgalandı ve şu an 2.927 TL seviyesinde.
Brent petrol fiyatı, bugün yüzde 0,67’lik bir artış gösterdi ve 73,50 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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