Borsa ve Piyasa Gelişmeleri: 26 Kasım’da Borsa İstanbul ve Altın Fiyatları Dikkat Çekiyor!

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 artışla 9.659,96 puandan kapatmıştı. Ancak bugün açılışta bir miktar geri çekilme yaşandı ve endeks 9.654,12 puana geriledi. Bu, dünkü kapanışa göre yüzde 0,06’lık bir değer kaybını işaret ediyor.