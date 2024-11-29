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Borsa ve Piyasa Gelişmeleri: 26 Kasım’da Borsa İstanbul ve Altın Fiyatları Dikkat Çekiyor!

etiket Borsa ve Piyasa Gelişmeleri: 26 Kasım’da Borsa İstanbul ve Altın Fiyatları Dikkat Çekiyor!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 10:34

Haftanın ikinci işlem günü olan 26 Kasım’da piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Gelin, Borsa İstanbul'dan döviz kurlarına ve altın fiyatlarına kadar öne çıkan gelişmelere birlikte bakalım!

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Borsa İstanbul’da durum ne?

Borsa İstanbul’da durum ne?

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 artışla 9.659,96 puandan kapatmıştı. Ancak bugün açılışta bir miktar geri çekilme yaşandı ve endeks 9.654,12 puana geriledi. Bu, dünkü kapanışa göre yüzde 0,06’lık bir değer kaybını işaret ediyor.

Sektör bazında incelediğimizde...

Sektör bazında incelediğimizde...

Sigorta sektörü yüzde 0,57 kazançla öne çıkarken, spor sektörü yüzde 1,28 kayıpla en çok düşüş yaşayan sektör oldu. Bankacılık ve holding endeksleri ise yüzde 0,06’lık artışlarla piyasada görece daha sakin bir görüntü sergiliyor.

Döviz piyasası bu hafta genel olarak yatay bir seyir izliyor.

Döviz piyasası bu hafta genel olarak yatay bir seyir izliyor.

Dolar/TL, yüzde 0,24’lük bir artışla şu sıralar 34,6506 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL yüzde 0,38’lik artışla 36,4429 seviyesinde bulunuyor. Euro/Dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0497 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında ise küresel piyasalardaki gelişmeler etkisini göstermeye devam ediyor.

Altın fiyatlarında ise küresel piyasalardaki gelişmeler etkisini göstermeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik gümrük tarifesi tehditleri sonrası altın ons fiyatında kısa süreli bir düşüş yaşandı.

Ancak toparlanma sinyalleri de geliyor.

Ancak toparlanma sinyalleri de geliyor.

Ons altın, güne 2.626 dolardan başlarken gün içinde en düşük 2.605 dolar ve en yüksek 2.632 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar 2.630 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın ise güne 2.918 TL’den başlayıp gün içinde 2.898 TL ile 2.929 TL arasında dalgalandı ve şu an 2.927 TL seviyesinde.

Gram altın ise güne 2.918 TL’den başlayıp gün içinde 2.898 TL ile 2.929 TL arasında dalgalandı ve şu an 2.927 TL seviyesinde.

Çeyrek altın alış fiyatı 4.970 TL, satış fiyatı ise 5.047 TL olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 19.820 TL alış ve 20.066 TL satış fiyatıyla piyasada yerini alıyor.

Brent petrol fiyatı, bugün yüzde 0,67’lik bir artış gösterdi ve 73,50 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı, bugün yüzde 0,67’lik bir artış gösterdi ve 73,50 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Genel olarak Borsa İstanbul’da sektörel hareketlilik sürerken, altın fiyatlarında toparlanma sinyalleri ve dövizde yatay seyir dikkat çekiyor. 26 Kasım itibarıyla piyasalardaki bu gelişmeler yatırımcıların radarında! 👀

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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