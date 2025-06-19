Bora Akkaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Bora Akkaş Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
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Bora Akkaş Kimdir?
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Bora Akkaş Kariyer Başlangıcı
Bora Akkaş Özel Hayatı
Bora Akkaş Yer Aldığı Diziler
Bora Akkaş Yer Aldığı Filmler
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Bora Akkaş Güncel Projeleri
Bora Akkaş Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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