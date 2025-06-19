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Bora Akkaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Bora Akkaş Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Bora Akkaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Bora Akkaş Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.06.2025 - 14:29

Geniş Aile, İçimizden Biri gibi sevilen dizilerde rol alan genç oyuncu Bora Akkaş Şubat 2023’te Oben Alkan ile evlendi, 2023’te ilk kızları Suzan dünyaya geldi. Peki Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında? Hangi yapımlarda yer aldı? 

Gelin yanıtlarına bakalım!

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Bora Akkaş Kimdir?

Bora Akkaş Kimdir?

Doğa Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 doğumlu, İstanbul’lu Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Genç yaşına rağmen hem sinema hem dizi hem de tiyatro sahnelerinde iz bırakan yetenekli bir isim.

Bora Akkaş Kaç Yaşında?

Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 doğumlu. 2025 itibarıyla 34 yaşındadır.

Bora Akkaş Nereli?

Doğup büyüdüğü yer olan İstanbul.

Bora Akkaş Kariyer Başlangıcı

Bora Akkaş Kariyer Başlangıcı

İlk sinema deneyimini Gönlümdeki Köşk Olmasa filminde “Küçük Osman” rolüyle yaşadı ve bu performansıyla Altın Portakal ödülü kazandı. 2008’de “Miller Music Factory” yarışmasında ikinci oldu. Oyunculukla 2009’dan itibaren Geniş Aile dizisiyle dikkatleri çekti.

Bora Akkaş Özel Hayatı

Bora Akkaş Özel Hayatı

İlk evliliğini oyuncu Seda Türkmen ile 19 Ağustos 2017’de gerçekleştirdi. Ancak çift  Eylül 2019’da tek celsede boşandı.

Şubat 2023’te Oben Alkan ile evlendi. Aynı yıl doğan kızları Suzan, çiftin tek çocuğudur.

Bora Akkaş Yer Aldığı Diziler

Bora Akkaş Yer Aldığı Diziler

  • Beni Unutma (2002)

  • Dişi Kuş, Yağmur Zamanı (2004)

  • Geniş Aile (2009–2011) – Zekai Kirişçi

  • Annem Uyurken (2012) – Mert

  • Her Şey Yolunda Merkez, Yüksek Giriş, Bebek İşi (2013)

  • Ruhumun Aynası (2014)

  • Çifte Saadet, Aslan Ailem…

  • İçimizden Biri (2021) – Adam Wilson

  • Üç Kuruş (2022) – Çetin

Bora Akkaş Yer Aldığı Filmler

Bora Akkaş Yer Aldığı Filmler

  • Gönlümdeki Köşk Olmasa (2002) – Küçük Osman

  • Küçük Kıyamet (2007)

  • Adab-ı Muaşeret (2009) – Eko

  • Memleket Meselesi, Çalgı Çengi (2010)

  • Kocan Kadar Konuş serisi, Annemin Yarası, Ay Lav Yu Tuu…

  • Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (2021)

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Bora Akkaş Güncel Projeleri

Bora Akkaş Güncel Projeleri

2023–2024’te yayınlanan Magarsus (2023) ve Karşılaşmalar (2024) gibi dizilerde rol aldı.

Bora Akkaş Ödülleri ve Adaylıkları

Bora Akkaş Ödülleri ve Adaylıkları

  • Altın Portakal Ödülü (en genç yaşta performans ödülü) – Gönlümdeki Köşk Olmasa

  • 2017 Afife Tiyatro Ödülleri “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” adaylığı (Yen oyunu) 

  • 2024 Altın Kelebek Ödülleri “En İyi Erkek Komedi Oyuncusu” adaylığı (Karşılaşmalar)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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