Boomer, X, Y, Z Hatta Alfa Instagram’da Nasıl? Kuşakların Story Paylaşım Tarzları

Günümüzün en çok tartışılan kuşağı olan Z kuşağı, genel anlamda her şeye getirdiği farklılıkla biliniyor. Önceki kuşaklara göre çok daha evrensel, eşitlikçi ve sıra dışı olan bu kuşak, sosyal medyayı da diğer kuşaklardan farklı kullanıyor. Z kuşağı için sosyal medya denilince akla TikTok, Instagram ve Snapchat geliyor. Sosyal medyayı güvenilir bir veri kaynağı ve haberleşme platformu olarak gören Z kuşağı, Instagram story'lerini aktif olarak kullanıyor. Ancak story'lerle diğer kuşaklar kadar derin bir bağ kurmuyor.