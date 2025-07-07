Boomer, X, Y, Z Hatta Alfa Instagram’da Nasıl? Kuşakların Story Paylaşım Tarzları
Sosyal medya denilince akla öncelikle gelen platform elbette Instagram. İlgi alanları, yaşam tarzları ve alışkanlıklar kuşaktan kuşağa farklı olsa da Baby Boomer'dan Alfa'ya kadar herkes Instagram'da bir şekilde aktif. Instagram'ın vazgeçilmez bir parçası olan story'lerle kurulan ilişki ise kuşaklar arası belirgin farkı simgeliyor. Bakalım story konusunda hangi kuşak daha dikkatli ve story atmak kime ne ifade ediyor?
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Boomer Kuşağı (1946-1964)
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Boomer'lar için story atmak asla basit bir aktivite değil.
X Kuşağı (1965-1980)
X kuşağı genellikle özel günlerde story atıyor.
Y Kuşağı (1981-1996)
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Y kuşağı Instagram'da estetik arayışında.
Z Kuşağı (1997-2012)
Z kuşağı story atarken derin bir anlam aramıyor.
Alfa Kuşağı (2013-2014)
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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