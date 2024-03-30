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Boluğur'dan "Seni Çöpe Atacağım Poşete Yazık" Göndermesi! 30 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Boluğur'dan "Seni Çöpe Atacağım Poşete Yazık" Göndermesi! 30 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
30.03.2024 - 22:41

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, oğluyla buluştu.

Hande Erçel, oğluyla buluştu.

Kerimcan Durmaz, günü sporla değerlendirdi.

Kerimcan Durmaz, günü sporla değerlendirdi.

Mika Can Raun'un kayınvalidesi ismini dövme yaptırdı.

Mika Can Raun'un kayınvalidesi ismini dövme yaptırdı.

Enis Arıkan'ın En'i manzaranın tadını çıkardı.

Enis Arıkan'ın En'i manzaranın tadını çıkardı.

Danla Bilic, yeni hobilerin peşine düştü.

Danla Bilic, yeni hobilerin peşine düştü.
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Şeyma Subaşı yine gezmelerdeydi.

Şeyma Subaşı yine gezmelerdeydi.

Hadise, yeğeniyle vakit geçirdi.

Hadise, yeğeniyle vakit geçirdi.

Alizade, günü en güzel manzarayla kapattı.

Alizade, günü en güzel manzarayla kapattı.

İş kadın Özge Özpirinçci, partilere setten bağlanmak zorunda kaldı.

İş kadın Özge Özpirinçci, partilere setten bağlanmak zorunda kaldı.

Merve Boluğur, "Seni çöpe atacağım poşete yazık" dedi.

Merve Boluğur, "Seni çöpe atacağım poşete yazık" dedi.
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