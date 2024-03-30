Boluğur'dan "Seni Çöpe Atacağım Poşete Yazık" Göndermesi! 30 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Boluğur'dan "Seni Çöpe Atacağım Poşete Yazık" Göndermesi! 30 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, oğluyla buluştu.
Kerimcan Durmaz, günü sporla değerlendirdi.
Mika Can Raun'un kayınvalidesi ismini dövme yaptırdı.
Enis Arıkan'ın En'i manzaranın tadını çıkardı.
Danla Bilic, yeni hobilerin peşine düştü.
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Şeyma Subaşı yine gezmelerdeydi.
Hadise, yeğeniyle vakit geçirdi.
Alizade, günü en güzel manzarayla kapattı.
İş kadın Özge Özpirinçci, partilere setten bağlanmak zorunda kaldı.
Merve Boluğur, "Seni çöpe atacağım poşete yazık" dedi.
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