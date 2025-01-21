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Bolu'dan Samsun'a Türkiye Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Büyük Yangın Faciaları

Bolu'dan Samsun'a Türkiye Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Büyük Yangın Faciaları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 16:15

Türkiye tarih boyunca birçok büyük yangın faciasıyla sarsıldı. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve çok sayıda yapının yok olduğu bu facialar hafızalardan silinmiyor. İşte Türkiye tarihinin en büyük yangın faciaları...

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1869: Büyük Samsun Yangını

1869: Büyük Samsun Yangını

3 Ağustos 1869’da Samsun’un Süleymaniye Medresesi’nde başlayan yangın petrol ürünleri satan bir dükkana sıçrayınca kontrolden çıktı. Güneyden esen rüzgar tahta yapılardan oluşan mahallede yangını daha da büyüttü. 415 ev, 10 cami ve birçok han kül oldu. Şehir halkı perişan bir durumda kaldı.

1905: Edirne Yangını

1905: Edirne Yangını

2 Eylül 1905’te Edirne’nin Kaleiçi semtinde çıkan yangın 1270 konut ve 1687 yapının tamamen yok olmasına yol açtı. Sokakların darlığı ahşap yapılar ve şiddetli rüzgar yangının etkisini artırdı. Yangında toplam 500,000 liralık zarar tespit edilirken 13 havra, 6 kilise ve çok sayıda işyeri de yok oldu.

1916: Büyük Ankara Yangını

1916: Büyük Ankara Yangını

13 Eylül 1916’da Ankara’da başlayan yangın Hisarönü Mahallesi’nden başlayarak tüm şehre yayıldı. 5 kişi hayatını kaybederken 935 dükkan ve 1000 ev kül oldu. Yangın en çok Ermeni ve Rum vatandaşların yaşadığı bölgelerde etkili oldu.

1966: Erzurum Kışla Yangını

1966: Erzurum Kışla Yangını

7 Aralık 1966 gecesi Erzurum’daki 247. Piyade Alayı Karargah Bölüğü’nde çıkan yangında 66 asker hayatını kaybetti. Nöbetçi onbaşının sobayı benzinle tutuşturma girişimi yangına sebep oldu. 27 asker yaralanırken, 82 asker sağ kurtuldu.

1978: YIBA Çarşısı Yangını

1978: YIBA Çarşısı Yangını

12 Mayıs 1978’de Ankara’daki YIBA Çarşısı’nda başlayan yangın 49 kişinin ölümüne ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. İtfaiyenin yetersiz müdahalesi ve branda bezlerinin yırtılması facianın boyutunu büyüttü.

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2014: Soma Faciası

2014: Soma Faciası

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde kömür madeninde çıkan yangın 301 madencinin ölümüyle sonuçlandı. Vardiya değişimi sırasında meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın Türkiye tarihinin en büyük madencilik faciası olarak kayıtlara geçti.

2016: Adana Aladağ Yangını

2016: Adana Aladağ Yangını

29 Kasım 2016’da Adana’nın Aladağ ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve bir eğitmen hayatını kaybetti. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında 22 kişi yaralandı.

2022: Bartın Maden Faciası

2022: Bartın Maden Faciası

14 Ekim 2022’de Bartın Amasra’daki bir maden ocağında meydana gelen patlama ve yangında 43 madenci hayatını kaybetti. 58 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken 11 kişi ekipler tarafından çıkarıldı.

2023: Elmadağ Patlaması

2023: Elmadağ Patlaması

10 Haziran 2023’te Ankara Elmadağ’daki bir dinamit fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında 5 işçi hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre yangın kimyasal tepkime sonucu çıkmıştı.

2024: Beşiktaş Eğlence Merkezi Yangını

2024: Beşiktaş Eğlence Merkezi Yangını

Nisan 2024’te İstanbul Beşiktaş’ta tadilatta olan bir eğlence mekanında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Binanın zemin ve bodrum katlarında başlayan yangın 16 katlı binayı etkiledi.

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2025: Grand Kartal Otel Yangını

2025: Grand Kartal Otel Yangını

Son olarak 20 Ocak gecesi Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti 51 kişi yaralandı. Sömestr tatili nedeniyle otelin dolu olduğu sırada çıkan yangın büyük bir trajediye dönüştü. 

Bu facialar ihmallerin, denetimsizliğin ve hazırlıksızlığın hayatlara nasıl mal olduğunu hatırlatıyor. Ülke tarihimizdeki bu acı olaylar benzer olayların bir daha yaşanmaması için ders olmalı...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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