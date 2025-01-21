Bolu'dan Samsun'a Türkiye Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Büyük Yangın Faciaları
Bolu'dan Samsun'a Türkiye Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Büyük Yangın Faciaları
Türkiye tarih boyunca birçok büyük yangın faciasıyla sarsıldı. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve çok sayıda yapının yok olduğu bu facialar hafızalardan silinmiyor. İşte Türkiye tarihinin en büyük yangın faciaları...
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1869: Büyük Samsun Yangını
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1905: Edirne Yangını
1916: Büyük Ankara Yangını
1966: Erzurum Kışla Yangını
1978: YIBA Çarşısı Yangını
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2014: Soma Faciası
2016: Adana Aladağ Yangını
2022: Bartın Maden Faciası
2023: Elmadağ Patlaması
2024: Beşiktaş Eğlence Merkezi Yangını
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2025: Grand Kartal Otel Yangını
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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