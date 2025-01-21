Canımız Onlarla Birlikte Yandı! Bolu'daki Otel Yangınında 66 Kişinin Ölmesinin Ardından İsyanlar Büyüyor

Türkiye bugün korkunç bir faciayı konuşuyor. Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'in restoranında çıkan yangın kısa sürede tüm oteli sardı. Resmi açıklamalara göre yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Bu korkunç facianın ardından insanlar sosyal medya üzerinden tepkilerini göstermeye başladı. İşte onlardan sadece bir kaç tanesi...