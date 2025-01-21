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Canımız Onlarla Birlikte Yandı! Bolu'daki Otel Yangınında 66 Kişinin Ölmesinin Ardından İsyanlar Büyüyor

Canımız Onlarla Birlikte Yandı! Bolu'daki Otel Yangınında 66 Kişinin Ölmesinin Ardından İsyanlar Büyüyor

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.01.2025 - 15:35 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 15:53

Türkiye bugün korkunç bir faciayı konuşuyor. Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'in restoranında çıkan yangın kısa sürede tüm oteli sardı. Resmi açıklamalara göre yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Bu korkunç facianın ardından insanlar sosyal medya üzerinden tepkilerini göstermeye başladı. İşte onlardan sadece bir kaç tanesi...

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Ülke olarak bugün yeni bir faciaya uyandık. Bolu Kartaltepe kayak merkezinde bulunan Grand Kartal otelin restoranında çıkan yangında otel neredeyse küle döndü.

Ülke olarak bugün yeni bir faciaya uyandık. Bolu Kartaltepe kayak merkezinde bulunan Grand Kartal otelin restoranında çıkan yangında otel neredeyse küle döndü.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya otelin bulunduğu yerde ilk açıklamayı yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya otelin bulunduğu yerde ilk açıklamayı yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bu büyük facianın ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi. O isyan çığlıklarından sadece bir kısmı şöyle 👇

Bu büyük facianın ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi. O isyan çığlıklarından sadece bir kısmı şöyle 👇
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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