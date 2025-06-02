Bize Yaşam Tarzından Bahset, Ruh Eşin Olan Köpek Irkını Söyleyelim!
Kimi zaman koşulsuz bir sadakat, kimi zaman yastığa dönüşen bir sıcaklık… Köpekler hayatımıza hem patileriyle hem de kalpleriyle dokunuyor. Peki senin yaşam tarzın hangi köpek ırkıyla ruhsal bir uyum içinde? Verdiğin cevaplarla sana en uygun, seninle aynı frekansta olan o patili ruh eşini buluyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Haydi başlayalım! Sabah uyanır uyanmaz ilk işin ne oluyor?
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2. Evinde olmazsa olmaz dediğin şey bunlardan hangisi?
3. Sence bir dost...
4. Hadi bize pazar sabahı planlarından bahset!
5. En son ne zaman “kendimle baş başa kalmalıyım” dedin?
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6. Peki en çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsun?
7. Gün içinde en sevdiğin zaman dilimi hangisi peki?
8. Son olarak, hayatındaki en büyük öncelik ne?
Golden Retriever!
Husky!
Poodle!
Cavalier King Charles Spaniel!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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