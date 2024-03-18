Bize Temizlik Rutinini Anlat, Sana Özel Temizlik Playlist’i Hazırlayalım!
Bize Temizlik Rutinini Anlat, Sana Özel Temizlik Playlist’i Hazırlayalım!
Temizlik yaparken müzik dinlemeden olmaz. Tabii bu sırada herkesin ne dinlediğine kimse karışamaz. Peki seni temizlikte motive eden şarkılar neler? Haydi öğrenmek için seni teste alalım!
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1. İlk soruyla başlayalım bakalım. Kaç günde bir temizlik yaparsın? 📆
2. Temizliğe nereden başlarsın? 🫧
3. Evde temizlik yaparken en çok nerede vakit harcarsın? ⏳
4. Mutfak temizliği mi banyo temizliği mi? 🛀
5. Spotify listende tek tarz mı var yoksa karışık mı? 🎶
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6. Senin için temizlik olmasa da olur mu? 🧽
7. Aniden evine gelsek evini ne halde buluruz? 🔔
8. Son olarak günde kaç saat müzik dinlediğini de öğrenelim... 🎧
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Senin temizlik playlistinde bol bol rap şarkısı var.