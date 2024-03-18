Bize Temizlik Rutinini Anlat, Sana Özel Temizlik Playlist’i Hazırlayalım!

Sen tam bir rap aşığısın. Her türlü rap şarkısını günlük hayatında bol bol dinliyorsun. Eee temizlik yaparken de başka bir şey dinlemeni beklemezdik zaten. En sevdiğin rap şarkılardan oluşan bir listeyle temizlik yapmak çok daha kolay!

İşte senin için önerebileceğimiz şarkılar: