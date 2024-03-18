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Bize Temizlik Rutinini Anlat, Sana Özel Temizlik Playlist’i Hazırlayalım!

etiket Bize Temizlik Rutinini Anlat, Sana Özel Temizlik Playlist’i Hazırlayalım!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 13:16

Temizlik yaparken müzik dinlemeden olmaz. Tabii bu sırada herkesin ne dinlediğine kimse karışamaz. Peki seni temizlikte motive eden şarkılar neler? Haydi öğrenmek için seni teste alalım!

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1. İlk soruyla başlayalım bakalım. Kaç günde bir temizlik yaparsın? 📆

2. Temizliğe nereden başlarsın? 🫧

3. Evde temizlik yaparken en çok nerede vakit harcarsın? ⏳

4. Mutfak temizliği mi banyo temizliği mi? 🛀

5. Spotify listende tek tarz mı var yoksa karışık mı? 🎶

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6. Senin için temizlik olmasa da olur mu? 🧽

7. Aniden evine gelsek evini ne halde buluruz? 🔔

8. Son olarak günde kaç saat müzik dinlediğini de öğrenelim... 🎧

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Senin temizlik playlistinde bol bol rap şarkısı var.

Sen tam bir rap aşığısın. Her türlü rap şarkısını günlük hayatında bol bol dinliyorsun. Eee temizlik yaparken de başka bir şey dinlemeni beklemezdik zaten. En sevdiğin rap şarkılardan oluşan bir listeyle temizlik yapmak çok daha kolay!

İşte senin için önerebileceğimiz şarkılar: 

  • Sagopa Kajmer - Galiba

  • Ceza - Suspus

  • Murda & Ezhel - AYA

  • Halodayı & Azer Bülbül - Aman Güzel Yavaş Yürür

  • Canbay & Wolker, Heijan, Muti - Bertaraf

  • Nicki Minaj & Lil Uzi Vert - Everybody

Sen slow müzik seversin, temizlik yaparken bile slow müzikten vazgeçmezsin.

Sen öyle hareketleri şarkıları pek sevmiyorsun. Senin tarzın daha slow şarkılar. Temizlik yaparken de slow şarkıları bırakmıyorsun. Ama arada karıştırdığın da oluyor tabii. 

İşte senin için önerebileceğimiz şarkılar:

  • Mert Demir - Ateşe Düştüm

  • Canozan - Ağlama Ben Ağlarım

  • Madrigal - Seni Dert Etmeler

  • Selin - Yalancı Bahar

  • Dedublüman - Belki

  • Celine Dion - It's All Coming Back to Me Now

Senin tarzın pop müzik. Temizlik için de bu aynen geçerli!

Temizlik yaparken seni çoşturan şarkılar olmadan yapamazsın. Bol enerjik şarkılarla temizlik yapmak sana çok iyi geliyor. Müziği açmadan senin için temizlik başlamaz. En sevdiğin pop şarkılarını döne döne dinleyerek temizliğini hızlıca bitirebiliyorsun.

İşte senin için önerebileceğimiz şarkılar:

  • Inji - BELLYDANCING

  • Tarkan - Öp

  • Hepsi - Yalan

  • Hande Yener - Sopa

  • Gülşen - Bangır Bangır

  • Selena Gomez - Look At Her Now

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cansu ersan

Senin temizlik playlistinde bol bol rap şarkısı var.