Bize Kendini ve Hoşlandığın Kişiyi Anlat, Ne Kadar Şansın Olduğunu Söyleyelim!
Bize Kendini ve Hoşlandığın Kişiyi Anlat, Ne Kadar Şansın Olduğunu Söyleyelim!
Hoşlandığın kişiyi gördüğün ilk günü hatırlıyor musun? İlk gördüğünde neler hissettiğini hatırlıyor musun? Bize ondan ve kendinden bahset, biz de sana onunla beraber olabilmek için ne kadar şansının olduğunu söyleyelim!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Hoşlandığın kişiyi düşündüğünde aklına ilk neler geliyor?
3. Onu ilk nerede gördün?
4. Ortak bağlantılarınız var mı peki?
5. Sence ilk adımı hanginiz atmalı?
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6. Onu ilk gördüğünde aklından nasıl bir şey geçti diye sorsak?
7. Hoşlandığın kişiyi gözünü kapatıp düşünmeni istiyoruz. Hangi duygular içerisindesin?
8. Diyelim ki onunla ilişki kurma şansın oldu. Nasıl bir çift olurdunuz?
9. Son soru! Kendisi sana nasıl yaklaşıyor? Konuşma fırsatınız oldu mu hiç?
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