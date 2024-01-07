Bize Kendini ve Hoşlandığın Kişiyi Anlat, Ne Kadar Şansın Olduğunu Söyleyelim!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda her ne kadar için kıpır kıpır olsa da, biraz çekingen davranıyorsun. Ancak bu çekingenliğini biraz üzerinden atarsan bizce hoşlandığın kişiyle aranızda bir şeylerin yaşanma şansı çok yüksek! Umarız atacağınız adımlar her iki tarafı da mutlu eder. ❤️