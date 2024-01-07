Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Bize Kendini ve Hoşlandığın Kişiyi Anlat, Ne Kadar Şansın Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize Kendini ve Hoşlandığın Kişiyi Anlat, Ne Kadar Şansın Olduğunu Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 22:01

Hoşlandığın kişiyi gördüğün ilk günü hatırlıyor musun? İlk gördüğünde neler hissettiğini hatırlıyor musun? Bize ondan ve kendinden bahset, biz de sana onunla beraber olabilmek için ne kadar şansının olduğunu söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Hoşlandığın kişiyi düşündüğünde aklına ilk neler geliyor?

3. Onu ilk nerede gördün?

4. Ortak bağlantılarınız var mı peki?

5. Sence ilk adımı hanginiz atmalı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Onu ilk gördüğünde aklından nasıl bir şey geçti diye sorsak?

7. Hoşlandığın kişiyi gözünü kapatıp düşünmeni istiyoruz. Hangi duygular içerisindesin?

8. Diyelim ki onunla ilişki kurma şansın oldu. Nasıl bir çift olurdunuz?

9. Son soru! Kendisi sana nasıl yaklaşıyor? Konuşma fırsatınız oldu mu hiç?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Havada aşk kokusu var!

Birilerinin içi kıpır kıpır! Seçtiğin yanıtlara baktığımızda, hoşlandığın kişiye karşı derin duygular besliyorsun. Onun da sana karşı boş olmadığını söyleyebiliriz. İkiniz de doğru zamanı bekliyor olabilirsiniz. Bunun için doğru zaman geldiğinde birbirinize karşı duygularınızı ifade etmeniz isabetli bir adım olacaktır. Umarız her şey gönlünce olur!❤️

Adım atmak bir şey kaybettirmez!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda her ne kadar için kıpır kıpır olsa da, biraz çekingen davranıyorsun. Ancak bu çekingenliğini biraz üzerinden atarsan bizce hoşlandığın kişiyle aranızda bir şeylerin yaşanma şansı çok yüksek! Umarız atacağınız adımlar her iki tarafı da mutlu eder. ❤️

Pek şansınız yok gibi...

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda ikinizin de kafası karışık gibi. Birbirinize farklı sinyaller veriyor olabilirsiniz. Duygularınızdan emin değil gibisiniz ve aranızda bir iletişim varsa bile bunun bozulmasını istemiyor olabilirsiniz. Tabii ilişkinde sana neyin iyi geleceğini sen daha iyi bilirsin ancak hislerini ifade etmek hiçbir şey kaybettirmez!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?