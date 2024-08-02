Bize Kendinden Bahset, Bu Akşam İzlemen Gereken Filmi Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Bu Akşam İzlemen Gereken Filmi Söyleyelim!
Film izlemek sanki bir terapi! Peki sen bu akşam terapini hangi filmle yapmak istersin? Bize kendinden bahset, sana izlemen gereken filmi söyleyelim!
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1. Hangi tür filmleri daha çok izlersin?
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2. Film izlerken en çok hangi özelliğe dikkat edersin?
3. Bir film izlerken genellikle hangi ortamı tercih edersin?
4. Film seçerken hangi faktör senin için daha belirleyici olur?
5. Bunlardan birini seçer misin?
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