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Bize Kendinden Bahset, Bir Erkekte Aradığın Şeyin Ne Olduğunu Söyleyelim!

Bize Kendinden Bahset, Bir Erkekte Aradığın Şeyin Ne Olduğunu Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 18:01

İlişkilerden temel beklentimiz, hayatımıza alacağımız kişi ile ortak paydada buluşup mutlu olmaktır, değil mi? İlişkilerden bunu bekleyebiliriz ama daha önemlisi karşımızdaki kişide nasıl özelliklerin olduğu da önemli. Peki sen bir erkekte ne olursa 'İşte budur, tamam!' dersin?

Cevap için sorulara geçelim!

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1. Hiç düşünmeden cevap ver: Sence en çok hangi yeteneğinle öne çıkıyorsun?

2. Evin havası sana boğucu gelmeye başladı ve bir değişiklik yapman gerekiyor diyelim. İlk ne yaparsın?

3. Telefonuna ansızın bir mesaj geldi ve yüzünde bir gülümseme oluştu diyelim. Bu nasıl bir mesaj olurdu?

4. Arkadaşlarınla aran nasıl diye sorsak?

5. En son ne zaman romantik bir film izlediğinde ağladın?

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6. Suratının asık olduğu zamanlarda seni ne mutlu edebilir?

7. Az kaldı! Bir pazar akşamı seni genelde nerede görürüz?

8. Son sorudayız! Bir ilişkinin temelinde bunlardan hangisi olmalı?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Duygusal bir bağ kurabilmesi önemli!

Sorduğumuz sorulara verdiğin yanıtlara göre bir erkekte en çok duygusal bağ kurabilme ve anlayış arıyorsun. Senin için önemli olan şey karşındaki kişinin seni gerçekten anlaması, duygularına değer vermesi ve destekleyici olması. Birlikte vakit geçirirken derin sohbetler yapabileceğin, her zaman yanında olduğunu hissettiğin bir partner senin için ideal. Duygusal zeka ve empati senin için olmazsa olmaz!

Eğlenceli olması seni cezbeder!

Cevaplarına baktığımızda bir erkekte en çok macera ve eğlence aradığını görüyoruz. Hayatın tadını çıkaran, seni yeni deneyimlere sürükleyen, spontan ve enerjik biri senin için mükemmel bir partner olur. Sıkıcı rutinlerden uzak, her gün yeni bir macera gibi yaşamayı seviyorsun. Bu nedenle senin için en uygun partner, seninle birlikte her şeyi yapmaya hazır olan, eğlenceli ve maceracı bir ruha sahip biri!

Sadık olması bir yana, güven vermesi bir yana!

Verdiğin yanıtlara göre bir erkekte en çok sadakat ve güven arıyorsun. Senin için bir ilişki, karşılıklı güven ve dürüstlük temellerine dayanmalı. Karşındaki kişiye güvenebilmek ve onun da sana güvenebileceğini bilmek senin için çok önemli. Senin için en uygun partner, her durumda yanında olan, güvenilir ve sadık bir insan. Güven ve sadakat, senin ilişkindeki en önemli değerler!

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