Bize Kendinden Bahset, Bir Erkekte Aradığın Şeyin Ne Olduğunu Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Bir Erkekte Aradığın Şeyin Ne Olduğunu Söyleyelim!
İlişkilerden temel beklentimiz, hayatımıza alacağımız kişi ile ortak paydada buluşup mutlu olmaktır, değil mi? İlişkilerden bunu bekleyebiliriz ama daha önemlisi karşımızdaki kişide nasıl özelliklerin olduğu da önemli. Peki sen bir erkekte ne olursa 'İşte budur, tamam!' dersin?
Cevap için sorulara geçelim!
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1. Hiç düşünmeden cevap ver: Sence en çok hangi yeteneğinle öne çıkıyorsun?
2. Evin havası sana boğucu gelmeye başladı ve bir değişiklik yapman gerekiyor diyelim. İlk ne yaparsın?
3. Telefonuna ansızın bir mesaj geldi ve yüzünde bir gülümseme oluştu diyelim. Bu nasıl bir mesaj olurdu?
4. Arkadaşlarınla aran nasıl diye sorsak?
5. En son ne zaman romantik bir film izlediğinde ağladın?
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6. Suratının asık olduğu zamanlarda seni ne mutlu edebilir?
7. Az kaldı! Bir pazar akşamı seni genelde nerede görürüz?
8. Son sorudayız! Bir ilişkinin temelinde bunlardan hangisi olmalı?
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