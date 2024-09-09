Bize Karakterini Anlat, İlk Buluşma Kombinini Yapalım!

Sen, kendine has duruşun ve tavırlarınla zaten birçok kişiyi etkiliyorsun. Kıyafette sade seçimler yapsan da o kadar iyi taşıyorsun ki bayılmamak elde değil! O nedenle ilk buluşmada da koyu renkleri tercih ettiğin şık bir kombin yaparsan karşı tarafı kendine aşık etmemen için bir neden yok!