Bize Karakterini Anlat, İlk Buluşma Kombinini Yapalım!
Bize Karakterini Anlat, İlk Buluşma Kombinini Yapalım!
Bakalım sen ilk buluşmaya ne kadar hazırsın? Testi çöz ve ilk buluşmada ne giymen gerektiğini öğren! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Söyle bakalım şu anki duygu durumun hangisi?
3. Seni bu hayatta en çok ne mutlu eder?
4. En çok hangi konuda stres yaparsın?
5. Şimdi de sevgilinle gitmek isteyeceğin bir ülke seç bakalım 👇
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