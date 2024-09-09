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Bize Karakterini Anlat, İlk Buluşma Kombinini Yapalım!

etiket Bize Karakterini Anlat, İlk Buluşma Kombinini Yapalım!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 22:01

Bakalım sen ilk buluşmaya ne kadar hazırsın? Testi çöz ve ilk buluşmada ne giymen gerektiğini öğren! 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Söyle bakalım şu anki duygu durumun hangisi?

3. Seni bu hayatta en çok ne mutlu eder?

4. En çok hangi konuda stres yaparsın?

5. Şimdi de sevgilinle gitmek isteyeceğin bir ülke seç bakalım 👇

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6. Söyle bakalım, iş hayatında nasıl birisin?

7. Arkadaşların seni nasıl biri olarak tanımlar?

8. Son olarak, sence bir ilişkideki en önemli şey ne?

Karakterini yansıtacak canlı renkler seçmelisin!

Günlük hayatında oldukça enerjik ve neşeli birisin. Bu halin çoğu zaman giyim tarzına da yansıyor. Bizce ilk buluşmanda da bunu ortaya çıkaracak kıyafet seçimleri yapmalısın. Canlı renkler ve iddialı tasarımlar tam sana göre! Bu halinle etkileyemeyeceğin kimse yok!

Seksiliğini öne çıkarma zamanı!

Sen, kendine has duruşun ve tavırlarınla zaten birçok kişiyi etkiliyorsun. Kıyafette sade seçimler yapsan da o kadar iyi taşıyorsun ki bayılmamak elde değil! O nedenle ilk buluşmada da koyu renkleri tercih ettiğin şık bir kombin yaparsan karşı tarafı kendine aşık etmemen için bir neden yok!

Kurumsal tarafını ortaya çıkar!

Sen, işinle ön plana çıkmayı seven birisin ve bunu da tarzına yansıtıyorsun. İlk buluşmanda da kendini kasma ve olduğun gibi görün! Ceket ve pantolonla yapacağın şık ve sade bir kombin, seni ortamda herkesin fark etmesini sağlayacak!

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