Bize Bebeğinden Bahset, Ona Huzur Verecek Şeyi Söyleyelim!

Her anne ve babanın olduğu gibi anne ve baba olmayanlar bile bebeklerin çoook huzurlu olmalarını ister. En çok onların mutluluğu için çabalıyoruz. Bebeklik dönemi güzel geçsin, büyüsün ve iyi bir insan olsun diye.

Elbette bebeğine huzur veriyorsun, biliyoruz ama belki de gözünden kaçırdığın ya da sana ilham olabilecek şeyi bu testin sonunda söylüyoruz!