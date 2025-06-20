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Bize Bebeğinden Bahset, Ona Huzur Verecek Şeyi Söyleyelim!

etiket Bize Bebeğinden Bahset, Ona Huzur Verecek Şeyi Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.06.2025 - 18:05

Her anne ve babanın olduğu gibi anne ve baba olmayanlar bile bebeklerin çoook huzurlu olmalarını ister. En çok onların mutluluğu için çabalıyoruz. Bebeklik dönemi güzel geçsin, büyüsün ve iyi bir insan olsun diye.

Elbette bebeğine huzur veriyorsun, biliyoruz ama belki de gözünden kaçırdığın ya da sana ilham olabilecek şeyi bu testin sonunda söylüyoruz!

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1. Öncelikle şunu soralım: Bebeğin şu an ne yapıyor?

2. Onu ne sıklıkta dışarı çıkarıyorsun diye sorsak?

2. Onu ne sıklıkta dışarı çıkarıyorsun diye sorsak?

3. Bebeğinin ilk kelimesi bunlardan hangisi oldu?

4. Büyüsün de bülbül gibi konuşsun! Peki yabancı birini görünce nasıl davranıyor?

5. Şu an kaç dişi var? 🤓

5. Şu an kaç dişi var? 🤓
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6. Geceleri sık sık uyanıyor mu?

7. Sence şu anki yaşında bir yetişkin gibi konuşabilseydi, sana ne söylerdi?

8. Son olarak şunu soralım: Ebeveynlerinden en çok kimi seviyor? Darılmaca yok!

8. Son olarak şunu soralım: Ebeveynlerinden en çok kimi seviyor? Darılmaca yok!

Bebeğine tanıdık bir ses dinletmek, ona huzur verir. Mesela "White Noise" sesi gibi!

Bebeğine tanıdık bir ses dinletmek, ona huzur verir. Mesela "White Noise" sesi gibi!

Bebeğine tanıdık bir ses dinletmek, ona huzur verir. Mesela “white noise” yani beyaz gürültü gibi! Bazı bebekler aşırı sessizlikte huzursuz hissedebilir. İşte tam da bu anlarda devreye dalga sesi, cırcır böceği sesi ya da anne karnını anımsatan sabit arka plan sesleri girer. Bu sesler, doğmadan önceki güvenli dünyasını hatırlatır; dışarıdaki ani sesleri yumuşatır. Beyaz gürültüyle birlikte yumuşak bir ışık da eşlik ederse, uykuya geçiş çok daha kolay olur. Kimi zaman bir cihaz yardımıyla, kimi zaman sadece özenle kurulan bir atmosferle... Önemli olan bebeğin için tanıdık ve huzurlu bir uyku ortamı yaratmak.

Bebeğine yapacağın minik masajlar ona huzur verecek!

Bebeğine yapacağın minik masajlar ona huzur verecek!

Bebeğine hafif dokunuşlarla yapılan masajlar düşündüğünden daha etkili olabilir! Ayak tabanına, karnına ve sırtına yumuşak hareketlerle yapılan masajlar hem fiziksel olarak rahatlatır hem de aranızdaki bağı güçlendirir. Gazı varsa, uykusuzsa ya da sadece biraz huzursuzsa bu dokunuşlar ona iyi gelir. Senin sakinliğini hisseder. Belki senin de içini rahatlatır çünkü bazen sadece bir şey yapabiliyor olmak bile iyi gelir!

Ona naif bir tonda ezberlediğin herhangi bir şarkıyı söyleyebilirsin!

Şarkı söylemenin bebekle iletişim kurmanın çok yumuşak ama etkili bir yolu olduğunu kabul edelim. Mırıldandığın bir şarkı, söylediğin bir ninni ya da sadece ritmik konuşman bile onun için sakinleştirici olabilir. Ne söylediğin pek önemli değil. Ses tonun, sesinin sıcaklığı ve tuttuğun ritim bebeğe güvende olduğu mesajı verir. Uyku öncesi aynı şarkıyı tekrar etmek ya da alt değiştirirken sakin bir tonda konuşmak bile güzel bir alışkanlığa dönüşebilir!

Bebeğini kucağında taşımak ona huzur verecek! Neden mi? 👇

Bebeğini kucağında taşımak ona huzur verecek! Neden mi? 👇

'Bebeğini kucağına alma yoksa alışır.' efsanesini duymuşsundur. Bunun pek de doğru olmadığını biliyoruz aslında. Bebeğini sık sık kucağına almalısın çünkü bebekler temas etmeye bayılırlar! Ayrıca etrafındaki insanları kokularından tanıyorlar. Özellikle annelerini kendi kokularından şıp diye anlıyorlar. Bu yüzden bebekler kucağa alındığında ağlamaları kesiliyor ve sakinleşiyorlar. 😭 Bebeğini kucağında tutmak, göğsünde uyutmak ya da kolunun altına sokulmasına izin vermek bile yeter. Bu temas ona “Bak ben buradayım.” demenin en net ve saf yolu.

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Ma Belle
Ma Belle
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