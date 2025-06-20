Bize Bebeğinden Bahset, Ona Huzur Verecek Şeyi Söyleyelim!
Her anne ve babanın olduğu gibi anne ve baba olmayanlar bile bebeklerin çoook huzurlu olmalarını ister. En çok onların mutluluğu için çabalıyoruz. Bebeklik dönemi güzel geçsin, büyüsün ve iyi bir insan olsun diye.
Elbette bebeğine huzur veriyorsun, biliyoruz ama belki de gözünden kaçırdığın ya da sana ilham olabilecek şeyi bu testin sonunda söylüyoruz!
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1. Öncelikle şunu soralım: Bebeğin şu an ne yapıyor?
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2. Onu ne sıklıkta dışarı çıkarıyorsun diye sorsak?
3. Bebeğinin ilk kelimesi bunlardan hangisi oldu?
4. Büyüsün de bülbül gibi konuşsun! Peki yabancı birini görünce nasıl davranıyor?
5. Şu an kaç dişi var? 🤓
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6. Geceleri sık sık uyanıyor mu?
7. Sence şu anki yaşında bir yetişkin gibi konuşabilseydi, sana ne söylerdi?
8. Son olarak şunu soralım: Ebeveynlerinden en çok kimi seviyor? Darılmaca yok!
Bebeğine tanıdık bir ses dinletmek, ona huzur verir. Mesela "White Noise" sesi gibi!
Bebeğine yapacağın minik masajlar ona huzur verecek!
Ona naif bir tonda ezberlediğin herhangi bir şarkıyı söyleyebilirsin!
Bebeğini kucağında taşımak ona huzur verecek! Neden mi? 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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