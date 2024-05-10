Bize Bavulunu Anlat, Gideceğin Yeri Tahmin Edelim!
Bize Bavulunu Anlat, Gideceğin Yeri Tahmin Edelim!
Haydi, tatil bavuluna ilgili tahminlerimize yön verecek ipuçlarını ver ve nereye gideceğini birlikte keşfedelim!
Hazırsan başlıyoruz👇🏻
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1. Tatil için bavul hazırlamaktan keyif alır mısın?
2. Eşyaları bavula yerleştirirken tek tek ayrı çantalara mı yerleştirirsin?
3. Genelde ne kadar büyük bir bavul hazırlarsın?
4. Tatil için bavul hazırlarken her şeyi planlar mısın yoksa spontane mi hazırlarsın?
5. Tatil sırasında bavulunun düzenli olmasını önemser misin?
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