Bize Bavulunu Anlat, Gideceğin Yeri Tahmin Edelim!

Bavulundaki eşyalar, doğal güzellikleriyle ünlü Karadağ'ı çağrıştırıyor. Yemyeşil dağlar, masmavi denizler ve küçük bir İtalya hissi veren Old Town... Doğa ile iç içe tarih kokan keyifli bir maceraya hazır ol çünkü bir sonraki rotan Karadağ olacak. Bavuluna bizi de koymaya ne dersin? Bu güzel ülkeye biz de gitmek isteriz açıkçası :)