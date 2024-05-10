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Bize Bavulunu Anlat, Gideceğin Yeri Tahmin Edelim!

etiket Bize Bavulunu Anlat, Gideceğin Yeri Tahmin Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 18:49

Haydi, tatil bavuluna ilgili tahminlerimize yön verecek ipuçlarını ver ve nereye gideceğini birlikte keşfedelim!

Hazırsan başlıyoruz👇🏻

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1. Tatil için bavul hazırlamaktan keyif alır mısın?

2. Eşyaları bavula yerleştirirken tek tek ayrı çantalara mı yerleştirirsin?

3. Genelde ne kadar büyük bir bavul hazırlarsın?

4. Tatil için bavul hazırlarken her şeyi planlar mısın yoksa spontane mi hazırlarsın?

5. Tatil sırasında bavulunun düzenli olmasını önemser misin?

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6. Tatilde bavuluna en fazla hangi tür kıyafetleri doldurursun?

7. Hangi eşyan olmadan tatil yapmaya gidemezsin?

8. Son soru! Bavul hazırlarken fazlasıyla temkinli misin yoksa akışa mı bırakırsın?

İtalya!

İtalya!

Bavulunun içindeki eşyalar, sıcak güneşiyle ünlü İtalya'yı çağrıştırıyor! Taze makarnalar, nefis pizza dilimleri ve enfes tatlılarla dolu bir mutfak hayal ediyorsun. Eşsiz mimarisiyle Venedik'in kanallarında gondol gezisi yapmak, Roma'nın antik harikalarını keşfetmek ve Toskana'nın bağları arasında şarap tadımı yapmak için hazır ol çünkü bir sonraki rotan İtalya olacak!

Karadağ!

Karadağ!

Bavulundaki eşyalar, doğal güzellikleriyle ünlü Karadağ'ı çağrıştırıyor. Yemyeşil dağlar, masmavi denizler ve küçük bir İtalya hissi veren Old Town... Doğa ile iç içe tarih kokan keyifli bir maceraya hazır ol çünkü bir sonraki rotan Karadağ olacak. Bavuluna bizi de koymaya ne dersin? Bu güzel ülkeye biz de gitmek isteriz açıkçası :)

Mısır!

Mısır!

Bavulunun düzeni, eski tarihi zenginliklerle dolu Mısır'ı çağrıştırıyor. Büyüleyici piramitler, gizemli tapınaklar ve Nil Nehri'nin huzurlu manzarası.. Efsanevi bir Mısır yolculuğuna çıkmaya hazır ol çünkü bir sonraki rotan Mısır olacak!

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