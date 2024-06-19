Bize Arkadaşlarını Anlat, Size Özel Tatil Planı Yapalım!
Bize Arkadaşlarını Anlat, Size Özel Tatil Planı Yapalım!
Mükemmel bir arkadaş grubuyla tatile gitmek, şahane bir durum! Peki senin arkadaş grubunla tatil nasıl olurdu? O yüzden bize arkadaş grubunu anlat, size özel bir tatil planı çıkaralım!
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1. İlk olarak senin arkadaş grubun genel olarak hangisiyle hareket eden bir yapıya sahip?
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2. Genelde birlikte nasıl aktiviteler yaparsınız?
3. Arkadaşlık denildiğinde aklınıza ilk olarak hangi kavram geliyor?
4. Bu görsellerden hangisi arkadaş grubunuzu temsil ediyor sence?
5. Peki dedikodu desek?
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