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Bize Arkadaşlarını Anlat, Size Özel Tatil Planı Yapalım!

etiket Bize Arkadaşlarını Anlat, Size Özel Tatil Planı Yapalım!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 20:01

Mükemmel bir arkadaş grubuyla tatile gitmek, şahane bir durum! Peki senin arkadaş grubunla tatil nasıl olurdu? O yüzden bize arkadaş grubunu anlat, size özel bir tatil planı çıkaralım!

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1. İlk olarak senin arkadaş grubun genel olarak hangisiyle hareket eden bir yapıya sahip?

2. Genelde birlikte nasıl aktiviteler yaparsınız?

3. Arkadaşlık denildiğinde aklınıza ilk olarak hangi kavram geliyor?

4. Bu görsellerden hangisi arkadaş grubunuzu temsil ediyor sence?

5. Peki dedikodu desek?

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6. Sence bu dizilerdeki arkadaş gruplarından hangisine daha çok benziyorsunuz?

7. Grup buluşması yapılacak...

8. Son olarak sizin için tatil neyi temsil ediyor?

Yeni şeyler öğrenip farklı yerler görebileceğiniz bir kültür tatili!

Yeni şeyler öğrenip farklı yerler görebileceğiniz bir kültür tatili!

Arkadaş grubu olarak oldukça mantıklı ve kendinizi geliştirmek isteyen bir yapıya sahipsiniz. Bilgi açlığıyla tutuşup duruyorsunuz. Yan yana geldiğinizde de bu durum arşa çıkıyor. Bu yüzden farklı yerler görüp kültürel anlamda yeni deneyimler yaşayabileceğiniz bir tatili planı yapmalısınız. Belki yurt dışı belki yurt içi hiç görmediğiniz ama yıllardır merak ettiğiniz bir yer olabilir. Tatilin tadını ancak böyle çıkartabilirsiniz.

Dinlemenin ve huzurun başrolde olduğu bir keyif tatili!

Sizin arkadaş grubu olarak tek istediğiniz şey beraber rahat ve huzurlu anlar geçirmek. Çünkü sadece birbirinizin yanında rahatlıyorsunuz. Dünyanın geri kalanını düşünmeyeceğiniz, her türlü konfora sahip bir tatil planı yapmalısınız. Biriniz kitabını okur, biriniz denizine girer, biriniz de belki gecelere akarsınız. Ama gün sonunda tatilimi doyasıya yaptım diyebilmelisiniz. Yapacaklarınızı bir listede toplarsanız çok daha konforlu olur.

Eğlencenin dibine vurulduğu çılgın bir tatil!

Siz birlikteyken her şey daha güzel ve daha eğlenceli. Birbirinizin arkasını da kolladığınız için her türlü çılgın maceraya açıksınız. Bu yüzden eğlencenin ırmaklardan aktığı, çılgın bir tatil yapmalısınız. Tatil tam olarak da yarını düşünmemek değil mi zaten? Anın tadını çıkartın ve doyasıya eğlenin.

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