Bize Aranızdaki Bağı Anlat, İkinci Randevu İçin Size En Uygun Yeri Söyleyelim!

İlk randevunuzu nerede yaptıysanız yapın, ikinci randevunuzu mutlaka bir workshopta yapmalısınız. Özellikle yemekle ilgili bir workshopa giderek ikinizin de ortak noktası olan bir konuda eğitim alabilirsiniz. Bu sayede hem birbirinizi daha iyi tanıyabilecek hem de bir şeyler öğreneceksiniz!