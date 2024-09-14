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Bize Aranızdaki Bağı Anlat, İkinci Randevu İçin Size En Uygun Yeri Söyleyelim!

etiket Bize Aranızdaki Bağı Anlat, İkinci Randevu İçin Size En Uygun Yeri Söyleyelim!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 22:01

Birinci randevu bitti, şimdi sıra ikincide. Peki ikinci randevu için nereye gitmeniz daha uygun olur? Haydi öğrenmek için teste!

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1. Cinsiyet sorumuzla başlayalım...

2. Nerede tanıştığınızı da bir öğrenelim.

3. Birbirinizde görüp beğendiğiniz ilk özellik neydi?

4. Senin için dış güzellik mi yoksa iç güzellik mi daha önemli?

5. Peki senin partnerinle yapmaktan en çok zevk aldığın aktivite nedir?

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6. İkinci buluşmaya daha gelmeden önce ilk buluşmada nereye gittiğinizi öğrenelim...

7. Buluştuğunuz mekana geldiniz, oturdunuz, konuşuyorsunuz. Birbirinize sorduğunuz ilk soru neydi?

8. İlk buluşmaya baktığınızda bu ilişki sence nereye gidecek?

Birlikte yemek workshopuna katılın!

İlk randevunuzu nerede yaptıysanız yapın, ikinci randevunuzu mutlaka bir workshopta yapmalısınız. Özellikle yemekle ilgili bir workshopa giderek ikinizin de ortak noktası olan bir konuda eğitim alabilirsiniz. Bu sayede hem birbirinizi daha iyi tanıyabilecek hem de bir şeyler öğreneceksiniz!

Sizin ikinci randevunuz müzede olmalı!

Sizin birlikteyken kültür seviyeniz arşa çıkıyor. Birlikteyken tek konuştuğunuz sevdiğiniz kitaplar, filmler ve merak ettiğiniz müzeler. O yüzden ikinci randevunuz için en uygun yer bizce ikinizin de çok gitmek istediği bir müze olabilir.

Bowlinge gitmelisiniz!

Siz eğlenmek için birlikte olan bir çiftsiniz. Birlikteyken eğlenmeye bayılıyorsunuz. Eğlence sizin ilişkinizi ayakta tutacak gibi duruyor. Bu yüzden ikinci randevuda sizi yemek falan kesmez. Size şöyle çok eğlenceli ve rekabeti yüksek bir randevu lazım. Yani bowling gecesi!

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