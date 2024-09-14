Bize Aranızdaki Bağı Anlat, İkinci Randevu İçin Size En Uygun Yeri Söyleyelim!
Bize Aranızdaki Bağı Anlat, İkinci Randevu İçin Size En Uygun Yeri Söyleyelim!
Birinci randevu bitti, şimdi sıra ikincide. Peki ikinci randevu için nereye gitmeniz daha uygun olur? Haydi öğrenmek için teste!
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1. Cinsiyet sorumuzla başlayalım...
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2. Nerede tanıştığınızı da bir öğrenelim.
3. Birbirinizde görüp beğendiğiniz ilk özellik neydi?
4. Senin için dış güzellik mi yoksa iç güzellik mi daha önemli?
5. Peki senin partnerinle yapmaktan en çok zevk aldığın aktivite nedir?
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