Biyografi Belgeseli Arayanlara: Hayatını Öğrenince Çok Daha Hayran Kalacağınız 13 Sanatçı
Biyografi Belgeseli Arayanlara: Hayatını Öğrenince Çok Daha Hayran Kalacağınız 13 Sanatçı
Belgesel severler buraya! Sanat dünyasının ilham verici bazen komik bazen trajik ama her daim büyüleyici hikayelerini keşfetmeye ne dersiniz?
Sizler için 13 muhteşem sanatçı belgeseli seçtik. Bu belgeselleri izlerken sadece gözlerinize değil ruhunuza da hitap edecek. Hazırsanız sanatçıların renkli dünyalarına dalalım!
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1. Keith Haring: Street Art Boy
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2. Everybody Street
3. Frida Kahlo: A Ribbon Around a Bomb
4. Leonardo da Vinci: The Man Who Saved Science
5. Ai Weiwei: Yours Truly
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6. Marina Abramović: The Artist is Present
7. David Bowie: The Last Five Years
8. Toni Morrison: The Pieces I Am
9. Kurt Cobain: Montage of Heck
10. McQueen
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