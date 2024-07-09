Biyografi Belgeseli Arayanlara: Hayatını Öğrenince Çok Daha Hayran Kalacağınız 13 Sanatçı

New York sokaklarının en ünlü fotoğrafçılarını anlatan bu belgesel şehrin kalabalık ve hareketli dünyasında sanatı keşfetmenizi sağlıyor. New York'un sokakları bu sanatçılar için bir tuval niteliğinde.

Belgesel Bruce Davidson, Mary Ellen Mark ve Elliott Erwitt gibi ustaların bakış açılarını ve çalışma yöntemlerini gözler önüne seriyor. Şehir ve sanat bir arada tam bir görsel şölen!

IMDb: 7.7