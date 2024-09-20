Birlikte Keşfediyoruz: İlişkinizde Eksik Olan Ne?

Siz birbirinizden ayrılamaz bir çiftsiniz. Sizin eksikliğiniz de bu işte. Birbirine bu kadar bağımlı bir çift olmak ilişkiyi zaman zaman yoruyor. O yüzden sizin birbirinizi biraz özgür bırakmaya ihtiyacınız var. Bırakın biraz da ayrı ayrı takılın. Mesela kendi başınıza yemeğe gidin ya da bir akşam arkadaşlarınızla takılın, bu ilişkinize çok iyi gelecek, eminiz!