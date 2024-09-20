Birlikte Keşfediyoruz: İlişkinizde Eksik Olan Ne?
Birlikte Keşfediyoruz: İlişkinizde Eksik Olan Ne?
İlişkinizde eksik bir şey var gibi mi hissediyorsunuz? Peki bu hissettiğiniz eksiklik ne merak ediyorsanız sizi teste alalım!
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1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenelim mi?
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2. Partnerinin telefonunu karıştırır mısın?
3. Sizin ilişkinizde gece tek başına dışarı çıkmak mümkün mü?
4. Sizin ilişkinizin temeli sence ne?
5. İlişkide kararları en çok kim verir?
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