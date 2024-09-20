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Birlikte Keşfediyoruz: İlişkinizde Eksik Olan Ne?

etiket Birlikte Keşfediyoruz: İlişkinizde Eksik Olan Ne?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 22:01

İlişkinizde eksik bir şey var gibi mi hissediyorsunuz? Peki bu hissettiğiniz eksiklik ne merak ediyorsanız sizi teste alalım!

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1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenelim mi?

2. Partnerinin telefonunu karıştırır mısın?

3. Sizin ilişkinizde gece tek başına dışarı çıkmak mümkün mü?

4. Sizin ilişkinizin temeli sence ne?

5. İlişkide kararları en çok kim verir?

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6. Partnerden önce iki iyi arkadaş mısınız?

7. Birbirinizde değiştirmek istediğiniz bir şey var mı?

8. Birbirinize her şeyi anlatıyor musunuz?

Sizin ilişkinizde güven eksik!

Sizin ilişkinizde eksik olan güven. Bu eksiklikle ilişkiyi sürdürmek yorucu olabiliyor. Güven eksikliği varsa ilişki biraz zorlanabilir ama olmaz diye bir şey yok. Bu eksikliği gidermek için biraz daha birbirinize güvenip ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Bunun için birçok yöntem var. Eğer ilişkinin temelinde bir güvensizlik varsa uzmana danışabilirsiniz. Yine aranızdaki güveni inşa etmek için çalışmalar yapabilirsiniz.

Sizin ilişkinizdeki eksik bağımsızlık...

Siz birbirinizden ayrılamaz bir çiftsiniz. Sizin eksikliğiniz de bu işte. Birbirine bu kadar bağımlı bir çift olmak ilişkiyi zaman zaman yoruyor. O yüzden sizin birbirinizi biraz özgür bırakmaya ihtiyacınız var. Bırakın biraz da ayrı ayrı takılın. Mesela kendi başınıza yemeğe gidin ya da bir akşam arkadaşlarınızla takılın, bu ilişkinize çok iyi gelecek, eminiz!

İlişkinizin tek eksiği koşulsuz sevgi!

Sizin eksiğiniz koşulsuz bir sevgi. Birbirinizi çok seviyorsunuz ama bazı şartlar altında. Eee böyle olunca da sürekli bir tartışma oluyor. Sizin bu ilişkiyi sürdürmek için birbirinizi nasıl koşulsuz seveceğinizi öğrenmeniz gerek. Birbirinizi kusularıyla ve hatalarıyla sevebilmeyi öğrenerek ilişkinizin çok daha iyi devam etmesini sağlayabilirsiniz.

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