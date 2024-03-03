Birleşen Yürekler ve Mardin’de Bir Öğretmen…

Kitaplar, hayatımda birer dost gibi; beni eğlendiren, düşündüren ve bazen de hüzünlendiren. Kitaplar sayesinde farklı dünyaları keşfetmek, farklı insanların hayatlarına tanıklık etmek mümkün. Sevdiklerime hediye alırken de tercihim her zaman kitaplardan yana oluyor. Bir kitabı sevdiklerimle paylaşmak, onların da o dünyaya bir pencereden bakmalarını sağlıyor. Kitaplar, sadece hikâyeleriyle değil, aynı zamanda içinde barındırdıkları değerlerle de insanı etkileyebilen güçlü araçlar. Bu yüzden, onları sevdiklerimle paylaşmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı.

Okuma alışkanlığımı sürdürmek, benim için sadece bir seçenek değil, bir gereklilik haline geldi.