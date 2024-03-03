Birleşen Yürekler ve Mardin’de Bir Öğretmen…
Birleşen Yürekler ve Mardin’de Bir Öğretmen…
Babam öğretmendi ve bize en büyük mirası okuma sevgisini aşılamaktı. Evimizde kitaplar hiç eksik olmazdı. Babam, her fırsatta bize okuma alışkanlığının önemini vurgulardı. 'Bir insanı kitaplarla tanıyabilirsiniz.' derdi sık sık. Bu sözler benim için bir rehber oldu ve yıllardır okuma alışkanlığımı kaybetmeden devam ettirmeye çalışıyorum.
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Okuma alışkanlığı, benim için sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline geldi.
Şimdi size bir öğretmenden bahsedeceğim. Adı Mahmut Olur.
Kısa bir süre sonra netice almaya başlamıştı Mahmut Hoca.
“Birleşen Yürekler” çok değerli bir slogan. Yüzyılın afetinde bunu yaşadık!
Bana göre, Ali Rıza Alparslan Anadolu Lisesi'nin bu başarılı kitap kampanyası, eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yaparak, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü destekliyor.
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Kütüphanenin açılışı dolayısıyla bir de tören düzenlenmiş…
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