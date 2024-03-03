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Birleşen Yürekler ve Mardin’de Bir Öğretmen…

etiket Birleşen Yürekler ve Mardin’de Bir Öğretmen…

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
03.03.2024 - 23:04

Babam öğretmendi ve bize en büyük mirası okuma sevgisini aşılamaktı. Evimizde kitaplar hiç eksik olmazdı. Babam, her fırsatta bize okuma alışkanlığının önemini vurgulardı. 'Bir insanı kitaplarla tanıyabilirsiniz.' derdi sık sık. Bu sözler benim için bir rehber oldu ve yıllardır okuma alışkanlığımı kaybetmeden devam ettirmeye çalışıyorum.

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Okuma alışkanlığı, benim için sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline geldi.

Okuma alışkanlığı, benim için sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline geldi.

Kitaplar, hayatımda birer dost gibi; beni eğlendiren, düşündüren ve bazen de hüzünlendiren. Kitaplar sayesinde farklı dünyaları keşfetmek, farklı insanların hayatlarına tanıklık etmek mümkün. Sevdiklerime hediye alırken de tercihim her zaman kitaplardan yana oluyor. Bir kitabı sevdiklerimle paylaşmak, onların da o dünyaya bir pencereden bakmalarını sağlıyor. Kitaplar, sadece hikâyeleriyle değil, aynı zamanda içinde barındırdıkları değerlerle de insanı etkileyebilen güçlü araçlar. Bu yüzden, onları sevdiklerimle paylaşmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı.

Okuma alışkanlığımı sürdürmek, benim için sadece bir seçenek değil, bir gereklilik haline geldi.

Şimdi size bir öğretmenden bahsedeceğim. Adı Mahmut Olur.

Şimdi size bir öğretmenden bahsedeceğim. Adı Mahmut Olur.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tarih öğretmeni… Sanırım 2017 yılında tanıştık Mahmut Hoca ile… Ve irtibatımız da hiç kopmadı. Mardin’e her gidişimde Mahmut Hoca beni okula götürür ve “çocuklarım” dediği öğrencileriyle buluştururdu. Öğrencilerle sohbet eder, onlara hayata dair pek çok şey anlatmaya çalışırdım.

Bir süre önce Mahmut Hoca beni aradı. “Birleşen Yürekler” projesi kapsamında “Ben Okudum Sen de Oku” sloganıyla hem okulları hem de köy okulları için kitap kampanyası başlatacağından bahsetti. “Ne dersiniz, olur mu?” diye sorunca “Mahmut Hoca senin soyadın Olur, zaten olmaz diye bir şey yok!” dedim ve gülüştük. Kampanya için hazırladığı görselleri paylaşmaya başladık. Haftalarca ben ve rica ettiğim pek çok sosyal medya ünlüsü arkadaşlarım da görselleri paylaştı.

Kısa bir süre sonra netice almaya başlamıştı Mahmut Hoca.

Kısa bir süre sonra netice almaya başlamıştı Mahmut Hoca.

Gelen kolilerin önünde öğrencileriyle kısa bir video çekerek gönderenlere teşekkür edip kendi hesabından yayınlıyordu.

Mahmut Hoca, “Sosyal medyada gerçekleştirilen kampanya kapsamında toplanan kitapları, Mardin'deki köy ilkokullarına dağıtmak ve buralarda kütüphaneler oluşturmak istiyoruz. Bu vesile ile ihtiyaç sahibi köy okullarına ulaştırılacak kitaplar, daha çok çocuğun kitaba erişebilmesini sağlanmış olacak.” diye anlattı kampanyanın amacını…

“Birleşen Yürekler” çok değerli bir slogan. Yüzyılın afetinde bunu yaşadık!

“Birleşen Yürekler” çok değerli bir slogan. Yüzyılın afetinde bunu yaşadık!

Bu kampanya, sadece kitap bağışı değil, aynı zamanda eğitim ve kültür alanında yapılan önemli bir çalışma olarak da dikkat çekiyor. Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla başlattığı bu girişim, toplumda olumlu bir etki yaratmayı başardı. Mahmut Hoca’nın liderliğindeki öğrencilerin, sosyal medya gibi güçlü bir iletişim aracını kullanarak kampanyayı duyurması, toplanan kitap sayısını artırmada etkili oldu. Ayrıca, Mardin'deki köy ilkokullarına yapılan kitap bağışlarıyla, bu okullarda okuyan öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeye ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Bana göre, Ali Rıza Alparslan Anadolu Lisesi'nin bu başarılı kitap kampanyası, eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yaparak, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü destekliyor.

Bana göre, Ali Rıza Alparslan Anadolu Lisesi'nin bu başarılı kitap kampanyası, eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yaparak, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü destekliyor.

Öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projelerine katılımı, gençlerin topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sağlıyor. Mahmut Hoca kendi okuluna ve köy okullarına kurmayı düşündüğü kütüphane ile hepimizin yüreklerini birleştirmeyi başarıyor.

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Kütüphanenin açılışı dolayısıyla bir de tören düzenlenmiş…

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla bir de tören düzenlenmiş…

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş ve Ali Rıza Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Öztürk beylere gönülden teşekkür ediyorum. Açılış konuşmalarını videoya çekip göndermiş Mahmut Hoca… Değerli müdürlerin konuşmalarındaki ortak nokta aynıydı: “Bir gülle bahçe olmaz ama Mahmut Hoca ile bunun da mümkün olacağını gördük.” diye onurlandırdığı öğrencileriyle, hocası ve okul müdürüyle, kampanyaya katkı sağlayan herkese bir teşekkürdü aslında.

Mardin’in Kızıltepe İçesinde bir okul var, orada, uzakta. Ama “Birleşen Yürekler” ile hep içimizde, hep yanımızdasınız Mahmut Hoca ve sevgili öğrenci kardeşlerim…

Selam olsun Mardin’e…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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