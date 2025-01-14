Bir Zamanlar Cinsel Hayatının Bittiğini İtiraf Eden Okan Bayülgen Topu Bir Güzel Başkasına Attı!
Bir Zamanlar Cinsel Hayatının Bittiğini İtiraf Eden Okan Bayülgen Topu Bir Güzel Başkasına Attı!
Okan Bayülgen şimdilerde 'Uykusuzlar Kulübü' programıyla yeniden adından bahsettirmeye başladı. Her yeni bölümüyle gündeme düşen programda kullandığı ifadelerle adından bahsettiren ismi manşetlerde görmeye de gittikçe alışıyoruz. Geçtiğimiz gün Saba Tümer'in programına konuk olan Okan Bayülgen yine açıklamalarıyla çok konuşuldu. Konu cinsel hayatına gelince Bayülgen bakın topu kime attı!
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Sunduğu şovlar ve oyunculuğuyla yıllardır ününü korumayı sürdüren Okan Bayülgen'i her seferine başarıyı yakalayan şovlarıyla konuşuyoruz.
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Son yıllarda adını tiyatro sahnelerindeki başarılı performansıyla andığımız Okan Bayülgen 'Richard' ve 'Drakula' oyunlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Saba Tümer'in CNBC-e'de ekranlara gelen talk show programına konuk olan Bayülgen yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı!
"Zenginler büyük depresyonda. Benim gibi." diyen Bayülgen Saba Tümer'in cinsel hayat sorularını da yanıtladı!
"Cinsellik tekrar hayatına girdi mi?" sorusuna "Cinsellik zaten çıkmamıştı benim hayatımdan" şeklinde cevap veren Bayülgen "O işlere Teoman bakıyor artık" cevabıyla güldürdü!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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