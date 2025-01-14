onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Zamanlar Cinsel Hayatının Bittiğini İtiraf Eden Okan Bayülgen Topu Bir Güzel Başkasına Attı!

Bir Zamanlar Cinsel Hayatının Bittiğini İtiraf Eden Okan Bayülgen Topu Bir Güzel Başkasına Attı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.01.2025 - 16:23

Okan Bayülgen şimdilerde 'Uykusuzlar Kulübü' programıyla yeniden adından bahsettirmeye başladı. Her yeni bölümüyle gündeme düşen programda kullandığı ifadelerle adından bahsettiren ismi manşetlerde görmeye de gittikçe alışıyoruz. Geçtiğimiz gün Saba Tümer'in programına konuk olan Okan Bayülgen yine açıklamalarıyla çok konuşuldu. Konu cinsel hayatına gelince Bayülgen bakın topu kime attı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sunduğu şovlar ve oyunculuğuyla yıllardır ününü korumayı sürdüren Okan Bayülgen'i her seferine başarıyı yakalayan şovlarıyla konuşuyoruz.

Sunduğu şovlar ve oyunculuğuyla yıllardır ününü korumayı sürdüren Okan Bayülgen'i her seferine başarıyı yakalayan şovlarıyla konuşuyoruz.

Son yıllarda adını tiyatro sahnelerindeki başarılı performansıyla andığımız Okan Bayülgen 'Richard' ve 'Drakula' oyunlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.

Son yıllarda adını tiyatro sahnelerindeki başarılı performansıyla andığımız Okan Bayülgen 'Richard' ve 'Drakula' oyunlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Saba Tümer'in CNBC-e'de ekranlara gelen talk show programına konuk olan Bayülgen yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı!

Geçtiğimiz gün Saba Tümer'in CNBC-e'de ekranlara gelen talk show programına konuk olan Bayülgen yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı!

"Zenginler büyük depresyonda. Benim gibi." diyen Bayülgen Saba Tümer'in cinsel hayat sorularını da yanıtladı!

"Zenginler büyük depresyonda. Benim gibi." diyen Bayülgen Saba Tümer'in cinsel hayat sorularını da yanıtladı!

"Cinsellik tekrar hayatına girdi mi?" sorusuna "Cinsellik zaten çıkmamıştı benim hayatımdan" şeklinde cevap veren Bayülgen "O işlere Teoman bakıyor artık" cevabıyla güldürdü!

"Cinsellik tekrar hayatına girdi mi?" sorusuna "Cinsellik zaten çıkmamıştı benim hayatımdan" şeklinde cevap veren Bayülgen "O işlere Teoman bakıyor artık" cevabıyla güldürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın