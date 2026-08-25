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2026’da Türkiye’de Konser Verecek 9 Dünya Starı

etiket 2026’da Türkiye’de Konser Verecek 9 Dünya Starı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 20:01
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Yaz sezonunun o bitmek bilmeyen enerjisi geride kalıyor diye hayıflanıyorsanız, size harika bir haberimiz var! 2026 İstanbul konser takvimi ağustos ayından sonra vites büyütüyor ve şehir adeta küresel bir müzik festivaline dönüşüyor. Sonbaharın serinliğini dünyaca ünlü sanatçıların canlı performanslarıyla ısıtmaya hazır mıyız?

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1. Gipsy Kings (feat. Tonino Baliardo)

1. Gipsy Kings (feat. Tonino Baliardo)

'Bamboleo' çalarken yerinde durabilen bir insan evladı henüz icat edilmedi. Gerçek flamenko coşkusunu ve Akdeniz enerjisini sonbaharın başında iliğine kadar hissetmek için bu konser kaçmaz.

  • Tarih: 18 Eylül 2026 Cuma, Saat: 21:00

  • Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Etkinlik detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

2. Anyma

2. Anyma

Bu sadece bir konser değil, görsel bir şov, adeta başka bir boyuta geçiş! Tale of Us üyesi Anyma, o akılalmaz devasa 3D ekran şovları ve cyberpunk görselleriyle İstanbul’u sallayacak. Instagram storyleri o gece bu konser ile yıkılacak, demedi demeyin.

  • Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi (Gün boyu etkinlik)

  • Mekan: Ataköy Marina Arena

Etkinlik detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

3. Snarky Puppy

3. Snarky Puppy

'Ben caz sevmem' diyeni bile dakikalar içinde funk ritimleriyle zıplatacak cinsten bir grup. Dünyanın en iyi enstrümanistleri bir araya gelmiş, sahnede resmen şov yapıyorlar. Kaçıran çok üzülür.

  • Tarih: 18 Eylül 2026 Cuma, Saat: 21:30

  • Mekan: Volkswagen Arena

Etkinlik detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

4. Dominic Miller

4. Dominic Miller

Sting’in efsanevi 'Shape of My Heart' şarkısının o meşhur gitar tınılarını yazan adamı canlı dinlemek mi? Sadece bir gitarist değil, adeta bir büyücü izleyeceksiniz.

  • Tarih: 25 Eylül 2026 Cuma, Saat: 21:00

  • Mekan: Zorlu PSM (Turkcell Platinum Sahnesi)

Etkinlik detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

5. Amr Diab

5. Amr Diab

'Tamally Maak' şarkısıyla bir dönemin gençliğini kalbinden vuran, Arap dünyasının mega starı Amr Diab devasa bir açık hava şovuyla geliyor. Dans garantili!

  • Tarih: 3 Ekim 2026 Cumartesi, Saat: 19:00

  • Mekan: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

Etkinlik detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

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6. Yann Tiersen

6. Yann Tiersen

Amélie filminin o insanı alıp götüren akordeon ve piyano seslerini canlı dinlemek mi? Evet, lütfen! Minimalist müziğin yaşayan efsanesi, sonbahar hüznünü zirveye çıkartmaya geliyor. Mendilleri hazırlayın.

  • Tarih: 10 Ekim 2026 Cumartesi

  • Mekan: Maximum Uniq Açıkhava

Etkinlik detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

7. Drink The Sea

7. Drink The Sea

R.E.M. ve Screaming Trees gibi efsanevi rock gruplarının üyeleri güçlerini birleştirdi ve ortaya bu 'Supergroup' çıktı. Gerçek, saf ve sert rock müzik özleyenler buraya!

  • Tarih: 31 Ekim 2026 Cumartesi, Saat: 20:00

  • Mekan: IF Performance Hall Beşiktaş

Etkinlik detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

8. Kelly Lee Owens

8. Kelly Lee Owens

Galler'den çıkan avangart elektronik müziğin kraliçesi, karanlık ve büyüleyici vokalleriyle sonbaharın serinliğinde Babylon’u ısıtmaya geliyor.

  • Tarih: 16 Ekim 2026 Cuma

  • Mekan: Babylon

Etkinlik detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

9. Saint Levant

9. Saint Levant

İlk İstanbul konseri 'sold out' olan ve biletleri saniyeler içinde tükenen Saint Levant, yoğun istek üzerine şehre geri dönüyor! Arap müziğinin geleneksel tınılarını modern R&B ve hip-hop ile harmanlayan; şarkılarını Arapça, İngilizce ve Fransızca söyleyen bu küresel ikon, yılın en havalı kapanış konserlerinden birini vaat ediyor. Küresel sound'ların ve çok dilli rap müziğin hastasıysanız bu randevuyu kaçırmayın.

  • Tarih: 10 Aralık 2026 Perşembe, Saat: 21:00

  • Mekan: Volkswagen Arena

Etkinlik detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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