2026’da Türkiye’de Konser Verecek 9 Dünya Starı
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Yaz sezonunun o bitmek bilmeyen enerjisi geride kalıyor diye hayıflanıyorsanız, size harika bir haberimiz var! 2026 İstanbul konser takvimi ağustos ayından sonra vites büyütüyor ve şehir adeta küresel bir müzik festivaline dönüşüyor. Sonbaharın serinliğini dünyaca ünlü sanatçıların canlı performanslarıyla ısıtmaya hazır mıyız?
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1. Gipsy Kings (feat. Tonino Baliardo)
2. Anyma
3. Snarky Puppy
4. Dominic Miller
5. Amr Diab
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6. Yann Tiersen
7. Drink The Sea
8. Kelly Lee Owens
9. Saint Levant
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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