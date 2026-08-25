2026’da Türkiye’de Konser Verecek 9 Dünya Starı

Bu sadece bir konser değil, görsel bir şov, adeta başka bir boyuta geçiş! Tale of Us üyesi Anyma, o akılalmaz devasa 3D ekran şovları ve cyberpunk görselleriyle İstanbul’u sallayacak. Instagram storyleri o gece bu konser ile yıkılacak, demedi demeyin.

Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi (Gün boyu etkinlik)

Mekan: Ataköy Marina Arena

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