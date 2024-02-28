Bir Yandan Temizlik Yapayım Bir Yandan Öğreneyim Diyenlerin Hoşuna Gidebileceği 10 Podcast

Genel kültür, bilim veya sağlık... Bir çok alanda 'acaba neden böyle?' diye sormadığımız bazı rutinlerin, adetlerin, gelenek, görenek ve alışkanlıkların hikayesini hiç merak ettiniz mi? İşte bu podcast serisinde, günlük yaşamda çok sık rastladığımız davranışların veya kulağımıza çalınmış ilginç bilgilerin kökenine iniyoruz.

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