Bir Yandan Temizlik Yapayım Bir Yandan Öğreneyim Diyenlerin Hoşuna Gidebileceği 10 Podcast
Bir Yandan Temizlik Yapayım Bir Yandan Öğreneyim Diyenlerin Hoşuna Gidebileceği 10 Podcast
Temizlik yaparken öğrenmek için zaman ayırmak isteyenler için harika podcastler var! Podcastler, hem bilgi edinmenizi sağlar hem de işlerinizi yaparken keyifli bir şekilde vakit geçirmenize yardımcı olur. Robot süpürgenizi çalıştırıp, kahvenizi yapın, podcastinizi açın. İşte bu keyif... 😅
İşte temizlik yaparken dinlemekten keyif alabileceğiniz 10 Türkçe podcast önerisi! 👇
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1. Merdiven Altı Terapi
2. Kendine İyi Davran
3. Fularsız Entellik
4. Ortamlarda Satılacak Bilgi
5. Nasıl Olunur?
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6. Mesut Süre ile Rabarba
7. Nereden Başlasam?
8. Keyfimin Kahyaları
9. Bunu Ben de Yaparım!
10. Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi
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