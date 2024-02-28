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Bir Yandan Temizlik Yapayım Bir Yandan Öğreneyim Diyenlerin Hoşuna Gidebileceği 10 Podcast

etiket Bir Yandan Temizlik Yapayım Bir Yandan Öğreneyim Diyenlerin Hoşuna Gidebileceği 10 Podcast

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 17:01

Temizlik yaparken öğrenmek için zaman ayırmak isteyenler için harika podcastler var! Podcastler, hem bilgi edinmenizi sağlar hem de işlerinizi yaparken keyifli bir şekilde vakit geçirmenize yardımcı olur. Robot süpürgenizi çalıştırıp, kahvenizi yapın, podcastinizi açın. İşte bu keyif... 😅

 İşte temizlik yaparken dinlemekten keyif alabileceğiniz 10 Türkçe podcast önerisi! 👇

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1. Merdiven Altı Terapi

1. Merdiven Altı Terapi

Seriyi hazırlayan Deniz Dülgeroğlu, “Siz geceleri uyuyabilin diye ben uyumayıp dertlerinizi düşünüyorum.” mottosu ile yola çıkıyor. Dülgeroğlu psikoloji konulu podcastinde günlük yaşamlarımızda karşılaştığımız sorunları ele alıyor.

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2. Kendine İyi Davran

2. Kendine İyi Davran

Psikolog Beyhan Budak, seride en çok merak edilen psikolojik konulara açıklık getiriyor. Ayrıca kendi içimizde çözmemiz gereken sorunlara çözüm bulabilmeniz adına yol göstericilik de yapıyor.

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3. Fularsız Entellik

3. Fularsız Entellik

Felsefeyle ilgili konuların konuşulduğu seri, 109 bölümden oluşuyor. Ayrıca Suriye meselesi ve Pandemi gibi güncel konular da masaya yatırılıyor.

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4. Ortamlarda Satılacak Bilgi

4. Ortamlarda Satılacak Bilgi

Ortamlarda Satılacak Bilgi podcasti hayatın her alanından, genel kültürümüzü artırmaya yönelik bilgiler içeriyor. Genel olarak; kültür, yaşam, sanat, kişisel gelişim, film, belgesel, kitap ve daha nicesini kapsayan konular ile ilgili bilgiler veren podcast, eğitim alanında birinci sırada.

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5. Nasıl Olunur?

5. Nasıl Olunur?

Podcast serisi, gazeteci yazar Nilay Örnek’in farklı branşlarda çalışan başarılı kişilerle gerçekleştirdiği sohbetlerinden oluşuyor.

50 dakika ila 1.5 saat arası süren bölümlere, Murathan Mungan, Yekta Kopan ve Saffet Emre Tonguç gibi alanında öncü pek çok isim konuk oluyor.

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6. Mesut Süre ile Rabarba

6. Mesut Süre ile Rabarba

Mesut Süre’nin sunduğu podcast seride, pek çok konuya farklı açılardan bakabilirsiniz. Ayrıca günün stresini bol kahkaha eşliğinde atabilirsiniz.

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7. Nereden Başlasam?

7. Nereden Başlasam?

Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu önceki podcast serileri İlk Sayfası'nda yazarlarla bir 'sözlü yazı atölyesi' yapmıştı. Şimdi de bir kurs/seminer dizisine başlıyorlar. Farklı disiplinlerin uzmanlarıyla yaptıkları söyleşilerde bu alanların temel kavramlarını, meselelerini konuşuyorlar. Daha fazla derinlesmek isteyenler için konuklarından okuma önerileri alıyorlar.

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8. Keyfimin Kahyaları

8. Keyfimin Kahyaları

'' Bu podcast, ‘senin derdin, bizim derdimiz’ diyen bir uyandırma servisidir. Bi başına altından kalkamadığın konuları bize Instagram’dan ulaştır, derdine derman olalım. Zamanla göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. ''

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9. Bunu Ben de Yaparım!

9. Bunu Ben de Yaparım!

İbrahim Selim ve ekibinin hazırlayıp sunduğu, kent insanının canını sıkan, anksiyetesini arttırıp, çıldırtmanın eşiğine getiren her konunun masaya yatırılarak atomlarına ayrıldığı bir podcast serisi! 

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10. Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi

10. Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi

Genel kültür, bilim veya sağlık... Bir çok alanda 'acaba neden böyle?' diye sormadığımız bazı rutinlerin, adetlerin, gelenek, görenek ve alışkanlıkların hikayesini hiç merak ettiniz mi? İşte bu podcast serisinde, günlük yaşamda çok sık rastladığımız davranışların veya kulağımıza çalınmış ilginç bilgilerin kökenine iniyoruz.

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