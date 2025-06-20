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Bir Üniversite Öğrencisi Ders Notlarını Satarak Avrupa Turuna Hazırlanıyor!

Bir Üniversite Öğrencisi Ders Notlarını Satarak Avrupa Turuna Hazırlanıyor!

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Onedio Content - Onedio Editörü
20.06.2025 - 15:33

İstanbul’da yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert K., sınav notlarını dijital bir işe dönüştürerek elde ettiği kazançla bir aylık Avrupa turuna çıkmaya hazırlanıyor.

Avrupa’yı gezmek Mert’in uzun süredir hayal ettiği bir şeydi, ancak gerekli bütçesi yoktu. Bu hayalini gerçekleştirmek için yıllardır paylaştığı ders notlarını ve sınav özetlerini gelir elde edebileceği bir işe çevirmeye karar verdi. Yaptığı araştırmalarda, Amerika’da benzer şekilde online içerik paylaşarak gelir elde eden öğrenciler olduğunu gördü. Türkiye’de bu modeli uygulamak için Creamind.me adlı platformu keşfetti.

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Sadece kendi dönemine ait değil, geçmiş yılların vize ve final notlarını da arşivleyip satışa sunduğu profili sayesinde kısa sürede yüzlerce öğrenciye ulaştı.

Sadece kendi dönemine ait değil, geçmiş yılların vize ve final notlarını da arşivleyip satışa sunduğu profili sayesinde kısa sürede yüzlerce öğrenciye ulaştı.

Sadece kendi dönemine ait değil, geçmiş yılların vize ve final notlarını da arşivleyip satışa sunduğu profili sayesinde kısa sürede yüzlerce öğrenciye ulaştı.

“Eskiden notları fotokopicilerden alırdık. Şimdi hem kendi notlarımı hem de yıllardır kullanılan kaliteli kaynakları PDF formatına çevirdim. Artık herkes telefondan çalışıyor. Creamind profilimi oluşturmak çok kolaydı, ayrıca ücretsizdi. Linki okul gruplarında, Instagram hesabımda ve WhatsApp gruplarımda paylaştım. Ertesi sabah telefonumdaki bildirimleri görünce inanamadım. Bir gecede neredeyse 100 öğrenci notlarımı satın almıştı,” diyor Mert.

Yoğun ilgi sayesinde birebir online ders talepleri almaya başlayan Mert, bu hizmetleri de Creamind üzerinden sunmaya başladı.

Yoğun ilgi sayesinde birebir online ders talepleri almaya başlayan Mert, bu hizmetleri de Creamind üzerinden sunmaya başladı.

Bazı derslere birden fazla öğrenci başvurunca bu seansları webinar formatına dönüştürdü. Böylece düzenli gelir elde edebileceği bir girişim başlatmış oldu.

“Bazen aynı dersi üç farklı grupla anlattım. Oturduğum yerden kazandım. Öğrencilerin sınavı geçmesi en büyük motivasyonum oldu. Hem kazandım hem de faydalı oldum,” diyor genç girişimci.

Creamind üzerindeki aktif profili sayesinde henüz öğrenciyken kendi işini kuran Mert, bu yaz Paris, Roma, Barselona ve Amsterdam’ı kapsayan Avrupa turuna çıkıyor.

Biraz çabayla herkesin benzer bir yol izleyebileceğini söyleyen Mert, bilgi ve yeteneği olan herkesin Creamind.me gibi platformlar aracılığıyla kendi işinin patronu olabileceğini vurguluyor.

#işbirliği

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