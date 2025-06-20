Bir Üniversite Öğrencisi Ders Notlarını Satarak Avrupa Turuna Hazırlanıyor!

Bazı derslere birden fazla öğrenci başvurunca bu seansları webinar formatına dönüştürdü. Böylece düzenli gelir elde edebileceği bir girişim başlatmış oldu.

“Bazen aynı dersi üç farklı grupla anlattım. Oturduğum yerden kazandım. Öğrencilerin sınavı geçmesi en büyük motivasyonum oldu. Hem kazandım hem de faydalı oldum,” diyor genç girişimci.

Creamind üzerindeki aktif profili sayesinde henüz öğrenciyken kendi işini kuran Mert, bu yaz Paris, Roma, Barselona ve Amsterdam’ı kapsayan Avrupa turuna çıkıyor.

Biraz çabayla herkesin benzer bir yol izleyebileceğini söyleyen Mert, bilgi ve yeteneği olan herkesin Creamind.me gibi platformlar aracılığıyla kendi işinin patronu olabileceğini vurguluyor.

#işbirliği