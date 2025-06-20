Bir Üniversite Öğrencisi Ders Notlarını Satarak Avrupa Turuna Hazırlanıyor!
İstanbul’da yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert K., sınav notlarını dijital bir işe dönüştürerek elde ettiği kazançla bir aylık Avrupa turuna çıkmaya hazırlanıyor.
Avrupa’yı gezmek Mert’in uzun süredir hayal ettiği bir şeydi, ancak gerekli bütçesi yoktu. Bu hayalini gerçekleştirmek için yıllardır paylaştığı ders notlarını ve sınav özetlerini gelir elde edebileceği bir işe çevirmeye karar verdi. Yaptığı araştırmalarda, Amerika’da benzer şekilde online içerik paylaşarak gelir elde eden öğrenciler olduğunu gördü. Türkiye’de bu modeli uygulamak için Creamind.me adlı platformu keşfetti.
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Sadece kendi dönemine ait değil, geçmiş yılların vize ve final notlarını da arşivleyip satışa sunduğu profili sayesinde kısa sürede yüzlerce öğrenciye ulaştı.
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Yoğun ilgi sayesinde birebir online ders talepleri almaya başlayan Mert, bu hizmetleri de Creamind üzerinden sunmaya başladı.
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