Bir Sosyal Medya Kullanıcısının İBB'nin Turist Otobüsü 'BusForUs' ile İstanbul Gezisi Deneyimi!

BusForUs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bir hop-on hop-off otobüs turu hizmetidir. Bu hizmet, turistlerin İstanbul'un en önemli turistik yerlerini keşfetmeleri için üretilmiştir.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Busforus ile yaptığı keyifli deneyimi sosyal medyada paylaştı.
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8 dilde anlatım yapan otobüsün, bir kez daha İstanbul'un Dünyadaki en güzel şehir olduğunu hatırlattığını söyledi.
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