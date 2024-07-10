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Bir Sosyal Medya Kullanıcısının İBB'nin Turist Otobüsü 'BusForUs' ile İstanbul Gezisi Deneyimi!

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının İBB'nin Turist Otobüsü 'BusForUs' ile İstanbul Gezisi Deneyimi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 18:00

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BusForUs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bir hop-on hop-off otobüs turu hizmetidir. Bu hizmet, turistlerin İstanbul'un en önemli turistik yerlerini keşfetmeleri için üretilmiştir.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, Busforus ile yaptığı keyifli deneyimi sosyal medyada paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Busforus ile yaptığı keyifli deneyimi sosyal medyada paylaştı.

8 dilde anlatım yapan otobüsün, bir kez daha İstanbul'un Dünyadaki en güzel şehir olduğunu hatırlattığını söyledi.

8 dilde anlatım yapan otobüsün, bir kez daha İstanbul'un Dünyadaki en güzel şehir olduğunu hatırlattığını söyledi.

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