Bir Post’la Herkesin Takip Etmeye Başladığı 10 Hesap
Instagram'da bazen tek bir paylaşım ile öne çıkabiliyorsunuz! Özgün bir tarz, ilgi çekici ya da estetik bir anlayış, detaylı şekilde işlenmiş bir fikir... Tüm bunlar ile milyonların ilgisini kazanan hesaplar var. Sosyal medya üzerinden etkileşim almalarının yanında başkalarına ilham olmaları, onları düşünmeye sevk etmeleri ya da sadece rahatlatmaları da çok önemli!
Gelin, tek bir post ile bir sürü takipçiyi kendilerine çeken hesaplara bakalım.
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1. @thedogist
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2. @thv
3. @dietprada
4. @officialstickreviews
5. @kirby_jenner
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6. @daddyissues_
7. @thefatjewish
8. @sashabelair
9. @muradosmann
10. @taramilktea
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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