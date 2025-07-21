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Bir Post’la Herkesin Takip Etmeye Başladığı 10 Hesap

etiket Bir Post’la Herkesin Takip Etmeye Başladığı 10 Hesap

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 14:02

Instagram'da bazen tek bir paylaşım ile öne çıkabiliyorsunuz! Özgün bir tarz, ilgi çekici ya da estetik bir anlayış, detaylı şekilde işlenmiş bir fikir... Tüm bunlar ile milyonların ilgisini kazanan hesaplar var. Sosyal medya üzerinden etkileşim almalarının yanında başkalarına ilham olmaları, onları düşünmeye sevk etmeleri ya da sadece rahatlatmaları da çok önemli!

Gelin, tek bir post ile bir sürü takipçiyi kendilerine çeken hesaplara bakalım.

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1. @thedogist

1. @thedogist

2014'te açılan sevimli bir hesap ile sizlerleyiz! The Dogist, sevimli bir köpek fotoğrafı ile takipçi kazanmaya başladı. O zamandan beri köpeklerin anlamlı hikayelerini ve fotoğraflarını paylaşarak takipçi kazanmaya devam ediyor. İçeriklerine baktığımız zaman aşırı sevgi dolu olduğunu görüyoruz!

2. @thv

2. @thv

BTS üyeleri zaten çok meşhur. Fakat Kim Taehyung, yani V, askerden terhis olduktan sonra paylaştığı post ile herkesin tekrar ilgisini çekti! Sanatçı kişiliğinin yanında asker üniforması ile paylaşım yapması kendisine 1 milyon yeni takipçi daha kazandırdı. Tek bir post ile yeniden gündemde!

3. @dietprada

3. @dietprada

Moda dünyasını esprili bir şekilde ele alan o hesap! Diet Prada, kopyalanan tasarımları, ırkçı söylemleri gün yüzüne çıkarak moda camiasını daha şeffaf hale getirdi... 2018'deki moda skandalını gün yüzüne çıkartan bir post attı. 3 milyon üzeri takipçisi oldu! Tek bir gönderi ile moda dünyasını derinden etkileyen bir hesap haline geldi.

4. @officialstickreviews

4. @officialstickreviews

2023 yılında yapılan bir doğa yürüyüşü sırasında değişik bir çubuk bulunur ve hikaye başlar! Bulunan çubuk üzerinde ironi dolu bir inceleme yapılır ve paylaşılır. Sıradan bir çubuğa bile ilgi gösterilmesi birçok insanın dikkatini çeker. Farklı yerlerden farklı çubuklar hesaba atılmaya başlar! İsterseniz Official Stick Reviews ile bulduğunuz ilginç çubukların hikayelerini anlatarak paylaşabilirsiniz!

5. @kirby_jenner

5. @kirby_jenner

Photoshop ile Kendall'ın fotoğraflarına giren bir adam ile karşınızdayız! Kirby, Kendall'ın kardeşiymiş gibi yaparak birçok insanı eğlendiriyor. Kendall ile hiçbir akrabalığının bulunmamasına rağmen yaptığı editler ile ilgi çekmeyi başarıyor. Mizahi bir karakter yaratarak bir sürü takipçi kazanmıştır!

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6. @daddyissues_

6. @daddyissues_

2014'te kadınların günlük hayatta çektikleri zorlukları mizahi bir anlatımla aktarmaya başladı. İnternetin en hızlı büyüyen profillerin biri olabilir! Hem samimi hem de önemli noktalara parmak basan paylaşımları ile hala takipçi kazanmaya devam ediyor. Daddyissues hesabına girip gülebilirsiniz!

7. @thefatjewish

7. @thefatjewish

Sokak mizahı sizinle! İnternette mizah alanında en çok bilinen hesaplardan biri. Absürt ve ironi dolu paylaşımları bazen tepki alsa da birçok insanın dikkatini çekmeyi başarıyor. The Fat Jewish hem güldürüyor hem de eleştirilmesi gereken noktaları da gözler önüne seriyor!

8. @sashabelair

8. @sashabelair

Meditasyon, müzik, iş yaşamı... Tüm bunları harmanlayarak yaptığı paylaşımlar ile birçok kişinin ilgisini çekiyor. Sasha Belair enerji dolu ritimler, canlı görüntüler ile insanlara ilham oluyor. Tek bir reels paylaşımı sayesinde nasıl biri olduğunu herkese gösterebilmiş. Bu yüzden bir sürü takipçi kazanmıştır!

9. @muradosmann

9. @muradosmann

'Follow Me To' serisi... Instagram'ın ikonik travel içeriklerinden biri!Murad Osmann, eşinin elinden tutuyor ve dünyanın ilginç yerlerine gitmeye başlıyorlar. Estetik, romantik ve profesyonel bir şekilde bu harika yerleri fotoğraflıyor. Tek bir gönderi ile başlayan bu seri sayesinde birçok takipçi kazanmıştır!

10. @taramilktea

10. @taramilktea

Moda ve seyahate ilginiz var ise kesinlikle bakmanız gereken o profil! Renkli sokaklar, deniz kenarı... Bunlara yönelik konseptler hazırlayarak paylaşan Tara, bir sürü takipçiyi kendine çekiyor. Büyük markalarla da işbirliği yapmaya başlayarak kendi sınırlarını genişletiyor.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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