Bir Hafta Cezaevinde Kalan Kandıralı Ferdi Şair Oldu: "Biz Yattığımız Cezamı Dört Duvarda Cezamızı Bitirdik"
Bir Hafta Cezaevinde Kalan Kandıralı Ferdi Şair Oldu: "Biz Yattığımız Cezamı Dört Duvarda Cezamızı Bitirdik"
2018 yılında karıştığı hırsızlık suçu nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen, 1 hafta kaldıktan sonra da denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye olan Kandıralı Ferdi olarak tanınan Ferdi Gülezen, cezaevi şiiri yazdı.
1 haftalık cezaevi günlerine göndermeler yapan Kandıralı Ferdi şiirinde “Biz yattığımız cezamı dört duvarda cezamızı bitirdik. Sen dışarda özgürlüğüne kavuşup sevenler aşkı ..? olurmuş be güzelim.” dedi.
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Sosyal medyada “Kandıralı Ferdi” olarak tanınan Ferdi Gülezen yaklaşık bir haftalık cezaevi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.
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2018 yılında karıştığı hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Gülezen’in cezası Yargıtay tarafından onanmış bu karar üzerine 3 Ocak’ta Kandıra’da gözaltına alınmıştı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası tutuklanarak Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Gülezen, denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak geçtiğimiz günlerde tahliye olmuştu.
Tahliye sonrası ilk kez kamera karşısına geçen Kandıralı Ferdi, cezaevi günlerinde yazdığı şiirini okudu.
İşte cezaevinde sadece 1 hafta kalan Kandıralı Ferdi’nin cezaevi şiiri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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