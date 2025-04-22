Bir Günlüğüne Dünyayı Yönetseydik Yapacağımız 12 Şey
Bir günlüğüne dünyanın yöneticisi olmak ister miydin? Hani şöyle sabah uyanıp 'Bugün her şey benim istediğim gibi olacak!' dediğin bir gün!
İşte o gün geldi çattı! Kurallar artık çocuklara ait bol eğlence, sınırsız tatlı, sıfır ödev ve bol bol kahkaha! Hazırsan, bu rengarenk dünya turuna başlıyoruz!
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. Sınırsız tatlı yemek serbest olurdu!
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2. Her yere kocaman oyun parkları yapardım.
3. Ödevlerin hepsini iptal ederdim.
4. İstediğimiz her şeyi yapabildiğimiz bir özgürlük günü ilan edilirdi!
5. Herkese oyuncak dağıtırdım.
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6. Her yeri rengarenk boyardım.
7. İstediğim zaman çizgi film izlerdim.
8. Prenses elbiseleri alır bir de unicornum olsun isterdim.
9. Şekerden evler yapar içine taşınırdım.
10. Uçan arabalar icat ederdim.
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11. Tüm hayvanları görebilmek ve sevebilmek isterdim.
12. Uzaya gitmek serbest olurdu.
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Adım Öykü. 11 yaşındayım. 6. sınıftayım en sevdiğim ders İngilizce. Resim yapmayı, annemle kurabiye yapmayı ve kedileri çok seviyorum.
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