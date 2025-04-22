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Bir Günlüğüne Dünyayı Yönetseydik Yapacağımız 12 Şey

Bir Günlüğüne Dünyayı Yönetseydik Yapacağımız 12 Şey

Öykü
Öykü - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:13

Bir günlüğüne dünyanın yöneticisi olmak ister miydin? Hani şöyle sabah uyanıp 'Bugün her şey benim istediğim gibi olacak!' dediğin bir gün! 

İşte o gün geldi çattı! Kurallar artık çocuklara ait bol eğlence, sınırsız tatlı, sıfır ödev ve bol bol kahkaha! Hazırsan, bu rengarenk dünya turuna başlıyoruz!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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1. Sınırsız tatlı yemek serbest olurdu!

Pastalar, dondurmalar, şekerler… Sınır koymak mı? Hayır hayır, bugün bizim günümüz! Herkes istediği kadar tatlı yiyebilirdi ve midesi asla bozulmazdı çünkü bu bizim dünyamız! Dondurma kahvaltısı? Evet! Akşam yemeği çilekli pasta mı? Tabii ki! Ama dişleri fırçalamayı da unutmazdık çünkü tatlıyı seviyoruz ama çürükleri değil!

2. Her yere kocaman oyun parkları yapardım.

Sabaha kadar kaydıraktan kaymak, salıncakta yıldızlara kadar uçmak serbest! Her mahallede hatta her sokakta rengarenk oyun parkları olurdu. Parklar gece ışıl ışıl yanardı ve hiç kapanmazdı! Kimse 'Geç oldu, eve gel!' diyemezdi. Çünkü oyun saatimiz hiç bitmezdi! Eğlence tuşuna bas hayat başlasın!

3. Ödevlerin hepsini iptal ederdim.

Yani tamam bilgi güzel şey ama ödev bazen biraz yorucu olabiliyor. Dünyayı biz yönetseydik ödevler yerine bol eğlenceli öğretici oyunlar yapardık. Defter yerine lego olurdu, kalem yerine pastel boya! Böylece hem öğrenir hem de eğlenirdik!

4. İstediğimiz her şeyi yapabildiğimiz bir özgürlük günü ilan edilirdi!

Bu günde herkes istediği gibi giyinir, istediği gibi dans eder, istediği yere gider! Prenses gibi mi hissettin? Elbiseni giy! Süper kahraman mı olmak istiyorsun? Pelerinini tak, uç! Kimse kimseye olmaz diyemez. Bugün özgürlük günü ve patron biziz!

5. Herkese oyuncak dağıtırdım.

Oyuncaksız çocuk kalmasın! Her çocuğa peluş bir arkadaş, uzaktan kumandalı araba, puzzle, lego… Ne istiyorsa o! Oyuncak makineleri sokak köşelerinde olurdu düğmeye basınca oyuncak yağmuru başlardı! Oyun hakkı herkesindir!

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6. Her yeri rengarenk boyardım.

Sokaklar mavi, ağaçlar pembe, bulutlar sarı bile olabilir! Duvarlar resim yapmamız için serbest olurdu. Herkes fırçasını alıp içinden gelen rengi paylaşırdı. Dünya dev bir boyama kitabı gibi olurdu.

7. İstediğim zaman çizgi film izlerdim.

Saat kaç olursa olsun çizgi film moduna geçmek serbest! Okulda, parkta, hatta markette bile mini ekranlar olurdu! Herkes istediği karakteri seçer ve eğlenceye başlardı. Reklamlar mı? Onlar da artık eğlenceli danslara dönüştürülürdü!

8. Prenses elbiseleri alır bir de unicornum olsun isterdim.

Işıltılı elbiseler, taçlar, sihirli asalar… Ve tabii ki pembe, gökkuşağı yeleli bir unicorn! Onunla birlikte gökyüzünde gezerdik. Bazen çay partisi yapar, bazen yıldızlara masal okurduk. Kim demiş unicornlar yok diye?

9. Şekerden evler yapar içine taşınırdım.

9. Şekerden evler yapar içine taşınırdım.

Tavanı marshmallow, kapısı gofret, çatısı çikolata! Bu ev hem tatlı hem sıcacık olurdu! Komşularım da lolipopla çalar kapımı! Canım mı sıkıldı? Duvarı biraz kemiririm sorun değil! Hayal gücüyle yapılan şeker evler hiç erimez!

10. Uçan arabalar icat ederdim.

Neden hep yerde gidiyoruz ki? Gökyüzünde gitmek çok daha eğlenceli olurdu! Trafik yok, kırmızı ışık yok sadece bulutlar! Arabanın altına kanat takar hop yukarı çıkardık! Hem gezer hem manzara izlerdik!

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11. Tüm hayvanları görebilmek ve sevebilmek isterdim.

Bir düğmeye basınca minik penguenler kapında ya da kocaman filleri görebildiğin parklar var! Hepsine sarılmak, oyun oynamak serbest! Korkmak yok çünkü hayvanlar dostumuz! Hatta belki bir kaplumbağayla yarış bile yapabilirim!

12. Uzaya gitmek serbest olurdu.

Ay’da zıplamak, Mars’ta dondurma yemek… Uzay gemileri çocuklar için özel olurdu! Herkese bir astronot kıyafeti verilir isteyen gezegene gider. Uzaylılarla tanışıp dans etmeye ne dersin? Belki Satürn’de salıncak bile vardır!

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Öykü
Öykü
Onedio Üyesi
Adım Öykü. 11 yaşındayım. 6. sınıftayım en sevdiğim ders İngilizce. Resim yapmayı, annemle kurabiye yapmayı ve kedileri çok seviyorum.
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