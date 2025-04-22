Bir Günlüğüne Dünyayı Yönetseydik Yapacağımız 12 Şey

Bir günlüğüne dünyanın yöneticisi olmak ister miydin? Hani şöyle sabah uyanıp 'Bugün her şey benim istediğim gibi olacak!' dediğin bir gün!

İşte o gün geldi çattı! Kurallar artık çocuklara ait bol eğlence, sınırsız tatlı, sıfır ödev ve bol bol kahkaha! Hazırsan, bu rengarenk dünya turuna başlıyoruz!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.