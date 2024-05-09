Bir Dönem Seks İşçiliği Yaptığını Söyleyen Merve Taşkın Kadın Takipçisinden Gelen İlginç Mesajı İfşa Etti
Bir Dönem Seks İşçiliği Yaptığını Söyleyen Merve Taşkın Kadın Takipçisinden Gelen İlginç Mesajı İfşa Etti
İsmi sansasyonlarla anılan Merve Taşkın yine gündemde. Onlyfans modeli bu kez de kadın takipçisinden gelen ilginç mesajı ifşa etti.
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Bekaret açıklamasıyla bir dönem gündemden düşmeyen Merve Taşkın, şimdi de başka bir olayla konuşuluyor.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan OnlyFans modeli Merve Taşkın, bir dönem "müstehcenlik" suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.
Daha önce Amsterdam'daki seks müzesinde çektirdiği fotoğraflar sebebiyle başı belaya giren Taşkın'ın sansasyonları bitmiyor.
En son geçtiğimiz günlerde bir röportajını bir dönem seks işçiliği yaptığını itiraf eden Merve Taşkın, şimdi de bir kadın takipçisinin attığı mesajı ifşa etti.
Merve Taşkın, eşini test etmek isteyen kadının mesajını "Kadınlardan korkulur" notuyla paylaştı.
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