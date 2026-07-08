Şef Fatih Tutak Kimdir? Michelin Yıldızlı “Turk” Restoranı ve Tüm Detaylar
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Şef Fatih Tutak, restoranı ve Michelin yıldızıyla ilgili en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Türk mutfağını yorumlama biçimiyle tanınan Tutak hakkında “Fatih Tutak kimdir?”, “Restoranı nerede?” ve “Restoranı Michelin yıldızı aldı mı?” soruları sıkça aranıyor. Sizler için Şef Fatih Tutak’ın kariyerinden restoranına, Michelin başarısından öne çıkan detaylara kadar merak edilenleri bir araya getirdik.
Gelin Fatih Tutak’ı birlikte tanıyalım…
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Şef Fatih Tutak kimdir?
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Fatih Tutak’ın Restoranı
Michelin Rehberi'nde Turk Fatih Tutak için yer alan yorum 👇
Turk Fatih Tutak restoranına ulaşmak isteyenler için:
Tadım menüsünden; Ege bebek kalamar, pilav, sarımsak.
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Tadım menüsünden Trakya beyaz peynir ve erken hasat Ayvalık zeytinyağı ikilisi.
Karides, yosun kreması, Adana havyarı, isot ve maydanoz tabağı.
Tereyağı ve Bitlis hizan balının eşlik ettiği odun fırınında pide.
Yenilebilir kabuklu midye dolma.
Siirt pancarı, süt tarhanası ve Urfa alabalık yumurtası.
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Yumurta ve düve pastırması ikilisi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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