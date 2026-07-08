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Şef Fatih Tutak Kimdir? Michelin Yıldızlı “Turk” Restoranı ve Tüm Detaylar

Şef Fatih Tutak Kimdir? Michelin Yıldızlı “Turk” Restoranı ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 13:08
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Şef Fatih Tutak, restoranı ve Michelin yıldızıyla ilgili en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Türk mutfağını yorumlama biçimiyle tanınan Tutak hakkında “Fatih Tutak kimdir?”, “Restoranı nerede?” ve “Restoranı Michelin yıldızı aldı mı?” soruları sıkça aranıyor. Sizler için Şef Fatih Tutak’ın kariyerinden restoranına, Michelin başarısından öne çıkan detaylara kadar merak edilenleri bir araya getirdik.

Gelin Fatih Tutak’ı birlikte tanıyalım…

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Şef Fatih Tutak kimdir?

Şef Fatih Tutak kimdir?

1985 İstanbul doğumlu Şef Fatih Tutak, çıraklığını yaptığı Paul Pairet ile yenilikçi mutfak kültürünü keşfettikten ve şehrin en iyi mutfaklarında çalıştıktan sonra, Pekin, Tokyo, Singapur, Kopenhag, Hong Kong ve Bangkok’taki global mutfakların derinliklerine indi.

Kopenhag'da, birçok kez San Pellegrino-Acqua Panna The World 50 Best Restaurants tarafından dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da Rene Redzepi ile; Tokyo'da, modern Japon mutfağının en ünlü temsilcisi 3 Michelin yıldızlı Nihonryori Ryugin'de Şef Seiji Yamamoto ile birlikte ve Singapur'daki ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı.

En son mutfak direktörü olduğu The Dining Room at The House of Sathorn hem San Pellegrino-Acqua Panna The Asia's 50 Best Restaurants 2017-2018 listesine hem de Michelin Guide 2018-2019 listesine girdi. Fatih Tutak, uluslararası alanda tanınmış ünlü Türk şeftir.

Fatih Tutak’ın Restoranı

Fatih Tutak’ın Restoranı

Şef Fatih Tutak’ın restoranı Turk Fatih Tutak, İstanbul’un Şişli ilçesindeki Bomonti semtinde hizmet veriyor. Modern Türk mutfağını odağına alan restoran, yerel ürünleri çağdaş pişirme teknikleriyle bir araya getiren tadım menüsüyle tanınıyor. Michelin Rehberi Türkiye 2026 seçkisinde iki Michelin yıldızını koruyan restoran, aynı zamanda sürdürülebilir gastronomi anlayışıyla Yeşil Michelin Yıldızı sahibi adresler arasında yer alıyor. Turk Fatih Tutak, Türkiye’de iki Michelin yıldızı alan ilk restoranlardan biri olarak uluslararası gastronomi dünyasında da öne çıkıyor.  

Şef restoranını böyle anlatıyor 👇

'Her şey bir akşam Dining Room at The House on Sathorn Bangkok'ta annemin mantısını yaptığım özel bir davette başladı. Bu klasik Türk yemeğine kendi yorumumu katmam misafirler tarafından çok takdir edilmişti. O geceden sonra mutfak tarzımda bir devrim yapmayı ve pişirme tarzımı değiştirmem gerektiğini anladım. Yıllar sonra kendi özüme geri dönmek benim kariyerimde çok önemli bir dönüm noktası oldu. İstanbul'da Turk'u açma niyeti ve hedefi artık iyice olgunlaşmaya başladığında o güne kadar aldığım notlarıma baktım ki; yazdığım her şey Turk'e çıkıyor. Sayfalara şöyle bir bakınca gördüm ki her satırda 'Türk' geçiyor. O zaman dedim ki; 'Ben neysem o olmalıyım ve hayalini kurduğum yer de beni yansıtmalı. Netliğim, mükemmeliyetçi hatta biraz hırslı oluşumu vurgulamalı, gelen unutamayacağı bir serüven yaşamalı. Çocukluğuna bir yolculuk yapmalı, anneanne, babaanne veya belki annesinin sofrasında bir an yaşayıp dönmeli.' Bu aynı zamanda Türk gastronomisini de ileriye taşımaktı benim için. Burası bir okul gibi çünkü... Türk restorancılığını global anlamda temsil edebilmeyi, yurtdışında bir yerde anıldığında Turk'ün insanları gururlandırmasını istedim. O yüzden de restoranın adı Turk oldu.'

Michelin Rehberi'nde Turk Fatih Tutak için yer alan yorum 👇

Michelin Rehberi'nde Turk Fatih Tutak için yer alan yorum 👇

'Fatih Tutak, Türk coğrafyasına olan sevgisini dile getiriyor. Her gün kendi bölgesinden gelen malzemeleri ve yerel tüccarlardan temin ettiği ürünleri baz alıyor. Tutak, geleneğe ve doğanın sunduğu şeylere saygı duyarak yemek yapan bir şef. Sürdürülebilirlik konusundaki tercihi, diğer yolların yanı sıra, sıfır atık yaklaşımında ve fermantasyon ve kuru olgunlaştırma gibi koruma tekniklerinin kullanımında ortaya çıkıyor. Geleneksel lezzetler burada ekstra bir boyut kazanıyor. Özgün yönünün bir kısmı, sunumlara kendi damgasını vurmak için hafif asidik ve isli tatları nüanslı kullanımında yatıyor. Aslında titizlikle sunulan mantının hazırlanmasına bakalım; şef bunları bolca kuzu etiyle dolduruyor ve muhteşem bir şekilde tütsülenmiş yoğurt kreması, domates sosu ve acılı tereyağıyla servis ediyor. Tatlı olarak sizi bu şık, çağdaş tesisin açık mutfağına davet ediyor. Burada kendinizi aksiyonun ortasında bulacaksınız.'

Turk Fatih Tutak restoranına ulaşmak isteyenler için:

Turk Fatih Tutak restoranına ulaşmak isteyenler için:

Adres: Cumhuriyet, Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Cad, Yeniyol Sk. No:2, 34440 Şişli/İstanbul

İnternet Adresleri: turkft.com

Telefon: 0530 051 83 04

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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