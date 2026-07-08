Şef Fatih Tutak Kimdir? Michelin Yıldızlı “Turk” Restoranı ve Tüm Detaylar

Şef Fatih Tutak’ın restoranı Turk Fatih Tutak, İstanbul’un Şişli ilçesindeki Bomonti semtinde hizmet veriyor. Modern Türk mutfağını odağına alan restoran, yerel ürünleri çağdaş pişirme teknikleriyle bir araya getiren tadım menüsüyle tanınıyor. Michelin Rehberi Türkiye 2026 seçkisinde iki Michelin yıldızını koruyan restoran, aynı zamanda sürdürülebilir gastronomi anlayışıyla Yeşil Michelin Yıldızı sahibi adresler arasında yer alıyor. Turk Fatih Tutak, Türkiye’de iki Michelin yıldızı alan ilk restoranlardan biri olarak uluslararası gastronomi dünyasında da öne çıkıyor.

Şef restoranını böyle anlatıyor 👇

'Her şey bir akşam Dining Room at The House on Sathorn Bangkok'ta annemin mantısını yaptığım özel bir davette başladı. Bu klasik Türk yemeğine kendi yorumumu katmam misafirler tarafından çok takdir edilmişti. O geceden sonra mutfak tarzımda bir devrim yapmayı ve pişirme tarzımı değiştirmem gerektiğini anladım. Yıllar sonra kendi özüme geri dönmek benim kariyerimde çok önemli bir dönüm noktası oldu. İstanbul'da Turk'u açma niyeti ve hedefi artık iyice olgunlaşmaya başladığında o güne kadar aldığım notlarıma baktım ki; yazdığım her şey Turk'e çıkıyor. Sayfalara şöyle bir bakınca gördüm ki her satırda 'Türk' geçiyor. O zaman dedim ki; 'Ben neysem o olmalıyım ve hayalini kurduğum yer de beni yansıtmalı. Netliğim, mükemmeliyetçi hatta biraz hırslı oluşumu vurgulamalı, gelen unutamayacağı bir serüven yaşamalı. Çocukluğuna bir yolculuk yapmalı, anneanne, babaanne veya belki annesinin sofrasında bir an yaşayıp dönmeli.' Bu aynı zamanda Türk gastronomisini de ileriye taşımaktı benim için. Burası bir okul gibi çünkü... Türk restorancılığını global anlamda temsil edebilmeyi, yurtdışında bir yerde anıldığında Turk'ün insanları gururlandırmasını istedim. O yüzden de restoranın adı Turk oldu.'