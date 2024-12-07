Bir Anne Olarak Hayatını Kolaylaştıracak 10 Pratik İpucu

Anne olunca sanki kendine ayırdığın zaman sana suç gibi geliyor. Ama hiç de öyle değil. Çocuğunun sağlıklı olması için senin buna ihtiyacın var, unutma! Kendine iyi bakacaksın ki çocuğuna daha iyi bakabilesin. O yüzden arada bir gün kendine ayırman gerekiyor. Bunun öyle çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Sinemaya gitmek, kendin için alışveriş yapmak ya da sahilde kısa bir yürüyüş... Bunların hepsi senin çok daha iyi hissetmeni sağlayacak.