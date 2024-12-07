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Bir Anne Olarak Hayatını Kolaylaştıracak 10 Pratik İpucu

etiket Bir Anne Olarak Hayatını Kolaylaştıracak 10 Pratik İpucu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 16:01

Anne olmak demek her işe koşmak demek. Çocuklar, ev, kendine ayırdığın zaman derken günler nasıl geçiyor bazen anlamıyorsun, değil mi? Ama sana vereceğimiz bu tüyolara hayatın biraz daha kolaylaşıyor. Anneler için kurtarıcı olacak pratik tüyolar nelermiş gelin birlikte bakalım...

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1. Anneler için bir gün asla 24 saat değil.

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Anne olanlar için gün o kadar hızlı geçiyor ki saatler yetmiyor. O yüzden planlı olman gerek. Yani haftalık planlarını yapmalısın. Mesela hafta başında yemek planı yapmak, sürekli 'Bugün ne pişirsem?' derdinden kurtarıyor. Ayrıca temizlik, alışveriş ve çocukların programlarını planlarsan çok daha kontrollü şekilde haftanı geçirebilirsin. Yoksa hayatın tam bir kaos olur.

2. Spor merkezine gitmek için vakit yok mu?

Spor merkezine gitmek için zaman yaratmak şu an senin için biraz lüks olabilir ama bu egzersiz yapmayacağın anlamına gelmiyor. Evde televizyon izlerken ya da çocuğun uyurken egzersiz yapabilirsin. Ev ortamında yapabileceğin egzersizlerle spor yaparken zaman sıkıntısı yaşamayacaksın. Evdeki malzemeler evde spor yapmak için gayet de yeterli!

3. Evden çalışıyorsan kendine "özel bir alan" oluşturman gerek.

Artık çoğumuz evden çalışıyoruz ama evde çocuk varsa bu çalışma biraz zor olabiliyor. O yüzden yapman gereken kendi özel çalışma alanını oluşturmak. Yani çocukların giremeyeceği ve verimli çalışabileceğin bir alanın olmalı. Bu sayede dikkatin dağılmadan çalışabilirsin. Çocuğun da bu alanın senin iş alanın olduğunu bildiği için seni rahatsız etmeyecektir.

4. Aynı anda çok iş yapıyoruz, bari eğlenelim...

Aynı anda çok iş yapıyorsun, çok yoruluyorsun, doğru ama bunu neden eğlenceli hale getirmeyesin ki? Mesela yemek yaparken çocuğunu da yanına alarak birlikte şarkı söyleyebilirsiniz. Ya da temizlik işlerini aranızda bir yarışa dönüştürerek hem temizlik yapabilir hem de eğlenebilirsiniz. Bu sayede çocuklarınla eğlenceli vakit geçirirken işlerini de halletmiş olacaksın.

5. Alışveriş yapmak için market market dolaşmak biraz eskide kalmadı mı?

Kıyafet, ayakkabı falan derken artık market alışverişini de online yapmaya başladık. Fiziksel olarak markete gitmek, o poşetleri eve taşımak çok yorucu değil mi? Bunun yerine hiç yerinden kalkmadan online alışveriş yapıp poşetlerin kapına gelmesini sağlayabiliyorsun. Hem çocuğunu uyutup hem alışveriş yapıyorsun. Eee bundan büyük bir rahatlık yok ki.

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6. Tek başına zaman geçirmek hiç de suç değil!

Anne olunca sanki kendine ayırdığın zaman sana suç gibi geliyor. Ama hiç de öyle değil. Çocuğunun sağlıklı olması için senin buna ihtiyacın var, unutma! Kendine iyi bakacaksın ki çocuğuna daha iyi bakabilesin. O yüzden arada bir gün kendine ayırman gerekiyor. Bunun öyle çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Sinemaya gitmek, kendin için alışveriş yapmak ya da sahilde kısa bir yürüyüş... Bunların hepsi senin çok daha iyi hissetmeni sağlayacak.

7. Eğlenceli hale getirerek çocuklara her şeyi yaptırmak mümkün.

Çocuklu evlerin dağılması gayet normal. Bunu sorun etmeden çözüm bulmaya çalışmalısın. Mesela evin her odasına bir sepet koyabilir ve bunu çocuğunla bir oyuna çevirebilirsin. Odalardaki kutulara dağılmış eşyaları koyup akşam olunca çocuğunla beraber her eşyayı kendi yerine götürebilirsiniz. Hatta bunu eğlenceli bir yarışa çevirip en hızlı toplayana ödül verebilirsin. Bu hem çocuğunun temizlik alışkanlığı kazanmasına yardımcı oluyor hem de evi beraber toplayarak daha az yoruluyorsun.

8. Sabah rutini bir anne için en zor zamanlar....

Sabah uyanma, kahvaltı, hazırlanma derken sabah kaosu hiç bitmiyor. Ama bazı şeyleri akşamdan hazırlarsan o zaman bu kadar zorlanmazsın. Mesela çocuğunun giyecek kıyafetlerini akşamdan seçebilir, kahvaltılıkları, öğle yemeklerini hazırlayabilirsin. Bu hazırlıklar sayesinde sabah daha az bağıracak ve çocuğunla beraber daha huzurlu şekilde güne başlayacaksınız.

9. Çocuklara sorumluluk vermek şart!

Çocuklara küçük yaştan itibaren sorumluluk vermek gerekiyor. Bu sayede senin işin de azalıyor. Hem de çocuğun sorumluluk almayı öğreniyor. Tabii ağır işlerden bahsetmiyoruz. Kendi oyuncaklarını toplamasını ya da yatağını düzeltmesini sağlayabilirsin. Hatta bunu eğlenceli bir göreve çevirip çocuğunu motive edebilirsin.

10. Mükemmel annelik diye bir şey yok!

Anne olmak mükemmel olmak demek değil. Anne oldun diye kusursuz olacaksın diye bir şey yok, önce bunu kabul etmen gerek. Bazen hiçbir şey istediğin gibi olmaz, bu çok normal. Böyle zamanlarda kendine yüklenmemelisin. Bu yolda kendini de çok yormadan, yaşadığın anların tadını çıkar bizce!

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