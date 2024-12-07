Bir Anne Olarak Hayatını Kolaylaştıracak 10 Pratik İpucu
Bir Anne Olarak Hayatını Kolaylaştıracak 10 Pratik İpucu
Anne olmak demek her işe koşmak demek. Çocuklar, ev, kendine ayırdığın zaman derken günler nasıl geçiyor bazen anlamıyorsun, değil mi? Ama sana vereceğimiz bu tüyolara hayatın biraz daha kolaylaşıyor. Anneler için kurtarıcı olacak pratik tüyolar nelermiş gelin birlikte bakalım...
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1. Anneler için bir gün asla 24 saat değil.
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2. Spor merkezine gitmek için vakit yok mu?
3. Evden çalışıyorsan kendine "özel bir alan" oluşturman gerek.
4. Aynı anda çok iş yapıyoruz, bari eğlenelim...
5. Alışveriş yapmak için market market dolaşmak biraz eskide kalmadı mı?
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6. Tek başına zaman geçirmek hiç de suç değil!
7. Eğlenceli hale getirerek çocuklara her şeyi yaptırmak mümkün.
8. Sabah rutini bir anne için en zor zamanlar....
9. Çocuklara sorumluluk vermek şart!
10. Mükemmel annelik diye bir şey yok!
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