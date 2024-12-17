Bir Anne Olarak En Çok Duyduğun veya Duyacağın 12 Tavsiye
Bir Anne Olarak En Çok Duyduğun veya Duyacağın 12 Tavsiye
Kabul edelim, bazı tavsiyeler vardır ki herkes onları söyler. Bir kez değil bin kez duyarsınız. Hatta bir noktadan sonra bu tavsiyeleri ezberlersiniz... Gelin birlikte adınız gibi bildiğiniz o tavsiyelere bir kez daha bakalım!
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1. "Uykunu al, çünkü sonra mümkün olmayacak."
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2. "Anne sütü en iyisidir."
3. "Ağlarsa hemen kucağına alma, alışır."
4. "Kendi içgüdülerine güven."
5. "Bebeğin uyuyunca sen de uyu."
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6. "Ek gıda kullanma."
7. "Her istediğini yapma, şımarır."
8. "Teknolojiyi sınırlandır."
9. "Oyun oynarken öğrenirler."
10. "Dil öğrenmeye erken başlat."
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11. "Yardım istemekten çekinme."
12. "Hepsi geçecek, dayan."
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