onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Anne Bebek
Bir Anne Olarak En Çok Duyduğun veya Duyacağın 12 Tavsiye

etiket Bir Anne Olarak En Çok Duyduğun veya Duyacağın 12 Tavsiye

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 16:01

Kabul edelim, bazı tavsiyeler vardır ki herkes onları söyler. Bir kez değil bin kez duyarsınız. Hatta bir noktadan sonra bu tavsiyeleri ezberlersiniz... Gelin birlikte adınız gibi bildiğiniz o tavsiyelere bir kez daha bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Uykunu al, çünkü sonra mümkün olmayacak."

Tabii ki de hamilelik süresince dinlenmek önemlidir ama bir yardımcınız varsa bebeğiniz doğduktan sonra da illa problem yaşayacaksınız diye bir şey yok. Seçimlerinize ve yaşayış şeklinize göre uykunuzu da alabilirsiniz. Önemli olan doğru planlamalar yapmak.

2. "Anne sütü en iyisidir."

Bu da çok sık duyduğumuz tavsiyelerden biri. Evet, anne sütü çocuğunuz için oldukça iyi bir besin kaynağı ama yeterli sütünüz yoksa bu tek çözüm değil. Onun yerini karşılayabilecek pek çok besin çözümü de mevcut.

3. "Ağlarsa hemen kucağına alma, alışır."

Pek çok tartışmayı beraberinde getiren bu tavsiye kimine göre doğru kimine göre tamamen yanlış. Aslında bu bebeğinizle sizin aranızdaki ilişkiye bağlı olarak da değişen bir nokta.

4. "Kendi içgüdülerine güven."

Tabii ki anne sezgisi diye bir şey var. Bu yüzden bunu da sık sık duyuyoruz. Önce düşündüklerinize ve hislerinize odaklanın. Tabii arada dışarıdan da yardım almak iyi olacaktır.

5. "Bebeğin uyuyunca sen de uyu."

Bu tavsiyedeki asıl amaç sizin de dinlenebilmeniz ama tabii ki bu her zaman sözdeki kadar kolay olmuyor. Bir de bebeklerin fakrlı uyku saatleri düşünülünce pek de pratikte uygulanabilen bir şey değil gibi...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Ek gıda kullanma."

Genellikle 6.aydan sonra bebekler ek gıda kullanımına geçer. Bu süreçte ek gıdaların içeriğinden dolayı pek çok kişi farklı tavsiyelerde bulunur. Bazıları ek gıda kullan derken bazıları da kullanmayın der. Bu da oldukça tartışmalı konulardan biri.

7. "Her istediğini yapma, şımarır."

Çocukların sınırlarla büyütülmesi gerektiği sıkça farklı kişiler tarafından dile getirilir. Tabii ki bu da ebeveyne göre değişkenlik gösteren bir durum. Çocuğun şımarık olup olmamasını da belirleyen bir kriter bulunmuyor.

8. "Teknolojiyi sınırlandır."

Ekran süresi kontrolü modern ebeveynliğin vazgeçilmez konularından biri. Bazıları çocuklarına hiç teknolojik alet vermezken bazıları da vakit geçirmesi, bir şeyler öğrenmesi için veriyor. Ama bu uyarı ve tavsiye sık sık yapılıyor.

9. "Oyun oynarken öğrenirler."

Çocuklar eğlenirken daha kolay öğrenebilir, bu yüzden de bu cümle sık sık çocuğunuzun oyuna yönelmesi için hatırlatılır. Bu noktada eğitici ve bilgilendirici oyunlar tercih etmek bu tavsiyeyi pekiştirecektir.

10. "Dil öğrenmeye erken başlat."

Erken yaşta yabancı bir dil öğrenmesi daha kolay olabilir. Tabii ki bunun nasıl yapıldığı da önemli. Bu tavsiyeyi de çok sık duyarız, uygulama aşamasına gelince çocuğunuza ve kendinize en uygun yöntemi seçmek en doğrusu olacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Yardım istemekten çekinme."

Her şeyi tek başına yapmak zorunda değilsin. Aslında bu tavsiye de babasından, ailenden veya bir uzmandan yardım isteyebileceğini hatırlatan yardımcı tavsiyelerden biri.

12. "Hepsi geçecek, dayan."

Uykusuz günler, ağlamalar, beslenme alışkanlıkları derken çocuk büyütmenin zorluklarının bir gün geçeceğini herkes hatırlatır. Bu tüm annelik süresince belki de binlerce kez duyduğunuz yegane tavsiyelerden biridir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın