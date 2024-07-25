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Bingöl’de 4 Kişinin Öldüğü Bıçaklı Saldırı: Cezaevinden 5 Gün Önce Çıkmış

Bingöl’de 4 Kişinin Öldüğü Bıçaklı Saldırı: Cezaevinden 5 Gün Önce Çıkmış

Bingöl
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.07.2024 - 15:36

Bingöl’de uyuşturucu madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu, bıçakla 4 kişiyi öldürmüş ve 5 kişiyi yaralamıştı. Katil zanlısının, cezaevinden 5 gün önce salındığı ortaya çıktı. Ayrıca şahsın, psikolojik hastalık geçmişi olduğu da öğrenildi.

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Bingöl’de dün öğle saatlerinde Emir Can Zazaoğlu isimli kişi, tartıştığı 1 kişiyi bıçakla yaralamış ve sonrasında yoldan geçenlere de saldırmıştı.

Bingöl’de dün öğle saatlerinde Emir Can Zazaoğlu isimli kişi, tartıştığı 1 kişiyi bıçakla yaralamış ve sonrasında yoldan geçenlere de saldırmıştı.

Toplamda 4 kişinin öldüğü olayda, 5 kişi ise ağır şekilde yaralanmıştı.

Toplamda 4 kişinin öldüğü olayda, 5 kişi ise ağır şekilde yaralanmıştı.

Adli makamlardan alınan bilgilere göre, hırsızlık suçundan 11 Haziran’da tutuklanan şahıs, 19 Temmuz’da mahkeme kararı ile tahliye edilmiş.

Adli makamlardan alınan bilgilere göre, hırsızlık suçundan 11 Haziran’da tutuklanan şahıs, 19 Temmuz’da mahkeme kararı ile tahliye edilmiş.

Madde bağımlısı şahsın ailesi, 28 Kasım 2023 tarihinde Sulh mahkemesine çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılması için dilekçe verdiği öğrenildi. Ailenin talebi üzerine mahkeme aynı gün kolluk kuvvetlerince şahsın alınmasını ve ön rapor verilmesi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilmesi talep etmiş. Bunun üzerine hastanede şahsın madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu geçmişi olduğu ve Elazığ’da tedavi edilmesi gerektiğini bildirmiş. Şahıs, yine aynı gün Elazığ’a sevk edilmiş ancak bir sonraki gün, yani 30 Kasım 2023 günü Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nden firar etmiş.

Madde bağımlısı şahsın ailesi, 28 Kasım 2023 tarihinde Sulh mahkemesine çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılması için dilekçe verdiği öğrenildi. Ailenin talebi üzerine mahkeme aynı gün kolluk kuvvetlerince şahsın alınmasını ve ön rapor verilmesi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilmesi talep etmiş. Bunun üzerine hastanede şahsın madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu geçmişi olduğu ve Elazığ’da tedavi edilmesi gerektiğini bildirmiş. Şahıs, yine aynı gün Elazığ’a sevk edilmiş ancak bir sonraki gün, yani 30 Kasım 2023 günü Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nden firar etmiş.

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Dry Yavuzsan

Sayın Erdoğan uyuşturucu ile mücadeleye ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz daha kaç kişi yitip gidecek ???? Kedi köpek katliamı yapmak isteyene kadar sizlerin... Devamını Gör

asude özden

zaten bu tür olaylarla uğraşmamak için başka gündem yaratıp onun üzerine oynuyor. Çünkü bu tür olaylar hiçbirisinin umurunda değil. Halkın ne yaptığı, nasıl ... Devamını Gör

Kzlt

Hukuk olmayan ülkelerde başka bir sonuç beklenemez, çünkü siyasallaşan devletlerin hukuk sistemi yerle bir olur. Ülkemizde maalesef parti devletine dönüştüğü... Devamını Gör

YUMURTALISUCUK

Hasta olmasını uyuşturucu kullanması bi kenera dursun hırsızlıktan içeri giren 1 ay mı yatıyormuş. Şaka gibi ülke olduk ülke gittikçe b0ka batmaya başladı.

Söyledim gitti

Tutuklanmış olmasına bile şaşırdım ben açıkçası. Normalde nasılsa salınacak diye yakalamaya da uğraşmıyorlar.