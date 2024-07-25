Bingöl’de 4 Kişinin Öldüğü Bıçaklı Saldırı: Cezaevinden 5 Gün Önce Çıkmış

Bingöl’de uyuşturucu madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu, bıçakla 4 kişiyi öldürmüş ve 5 kişiyi yaralamıştı. Katil zanlısının, cezaevinden 5 gün önce salındığı ortaya çıktı. Ayrıca şahsın, psikolojik hastalık geçmişi olduğu da öğrenildi.