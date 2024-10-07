BİM’den ‘Banka’ Kararı: Market Zinciri BİM Dijital Banka Kuruyor
BİM’den ‘Banka’ Kararı: Market Zinciri BİM Dijital Banka Kuruyor
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Türkiye'nin ünlü market zincirlerinden biri olan BİM, dijital banka kurma kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na konuyla ilgili açıklama da yapıldı.
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Türkiye’de en çok şubesi olan market zincirlerinden biri olan BİM, 22 Temmuz 2024'te aldığı Yönetim Kurulu toplantısı ile dijital katılım banka kurma kararı aldığını duyurdu.
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Şirketten yapılan açıklamada Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulunulduğu belirtildi.
KAP metninde şu ifadeler yer aldı:
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