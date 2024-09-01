Bilmeden Eleştirmemek Gerek: Semih Güler Tümer Metin'in Rahatsız Olduğu Kramponlarını Farkındalık İçin Giymiş!
Bilmeden Eleştirmemek Gerek: Semih Güler Tümer Metin'in Rahatsız Olduğu Kramponlarını Farkındalık İçin Giymiş!
Adana Demirspor'un defans oyuncusu Semih Güler, Galatasaray maçında iki farklı krampon giymesiyle Tümer Metin tarafından eleştirilmişti. 29 yaşındaki futbolcun tercihinin sebebini açıkladı.
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Adana Demispor'da Semih Güler'in Galatasaray karşılaşmasına farklı renkte kramponlarla çıkması dikkat çekmişti.
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Güler, Tümer Metin'in eleştirisi üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Başarılı oyuncu, tercihini başta kızı olmak üzere down sendromlu bireyler adına farkındalık yaratmak amacıyla yaptığını ifade etti.
Tümer Metin'e de tepki gösterdi.
TV100'de yorumculuk yapan eski futbolcu, Güler'i şu sözlerle eleştirmişti:
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Semih Güler'in yanı sıra futbolseverler de Tümer Metin'e tepki gösterdi 👇
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