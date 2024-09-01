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Bilmeden Eleştirmemek Gerek: Semih Güler Tümer Metin'in Rahatsız Olduğu Kramponlarını Farkındalık İçin Giymiş!

Bilmeden Eleştirmemek Gerek: Semih Güler Tümer Metin'in Rahatsız Olduğu Kramponlarını Farkındalık İçin Giymiş!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 16:13

Adana Demirspor'un defans oyuncusu Semih Güler, Galatasaray maçında iki farklı krampon giymesiyle Tümer Metin tarafından eleştirilmişti. 29 yaşındaki futbolcun tercihinin sebebini açıkladı.

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Adana Demispor'da Semih Güler'in Galatasaray karşılaşmasına farklı renkte kramponlarla çıkması dikkat çekmişti.

Adana Demispor'da Semih Güler'in Galatasaray karşılaşmasına farklı renkte kramponlarla çıkması dikkat çekmişti.

Güler, Tümer Metin'in eleştirisi üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Güler, Tümer Metin'in eleştirisi üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başarılı oyuncu, tercihini başta kızı olmak üzere down sendromlu bireyler adına farkındalık yaratmak amacıyla yaptığını ifade etti.

Başarılı oyuncu, tercihini başta kızı olmak üzere down sendromlu bireyler adına farkındalık yaratmak amacıyla yaptığını ifade etti.

'Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Down sendromlu bireyler yaşamın her alanında sevgi, saygı ve eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım. Farklılıklar güzeldir, Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele edip onların haklarını korumak hepimizin görevi olmalıdır.'

Tümer Metin'e de tepki gösterdi.

Tümer Metin'e de tepki gösterdi.

TV100'de yorumculuk yapan eski futbolcu, Güler'i şu sözlerle eleştirmişti:

TV100'de yorumculuk yapan eski futbolcu, Güler'i şu sözlerle eleştirmişti:

'Bir görüntüye takıldım. Adana Demirspor'da Semih Güler. Ben bunu hayatımda ilk kez gördüm. Oyuncuların kendilerine fazla şekil, değişik imaj çabaları ayyuka çıkmaya başladı artık. Görüntü çok rahatsız etti beni. Bir ayakkabı kırmızı, bir ayakkabı mavi...'

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Semih Güler'in yanı sıra futbolseverler de Tümer Metin'e tepki gösterdi 👇

Semih Güler'in yanı sıra futbolseverler de Tümer Metin'e tepki gösterdi 👇
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