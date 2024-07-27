Bieberların Hamile Karnıyla Pozundan Çömelen Irina Shayk'a 27 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Bieberların Hamile Karnıyla Pozundan Çömelen Irina Shayk'a 27 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Rihanna bakım rutinlerini paylaştı.
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Paris Hilton sevimli oğlunu gösterdi.
Justin Bieber karısının karnıyla poz verdi.
Bella Thorne pullu payetli kıyafetiyle göz kamaştırdı.
Sofia Vergara yaz sofrasının tadını çıkarttı.
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Kendall Jenner bikinili pozlarıyla düşman çatlattı.
Kim Kardashian doğaya karıştı.
Chiara Ferragni ayna pozlarıyla tarzını gösterdi.
Irina Shayk çömelerek poz verdi.
Georgina Rodriguez ağır misafirler için masa hazırladı.
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Wanda Nara yeni arabasıyla hava attı.
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