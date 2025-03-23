Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Tutuklandı!
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Tutuklandı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
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Kaynak: Halk TV
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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