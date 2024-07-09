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Beyin Yakan Yapımları Sevenlere: İzlerken Olay Örgüsü İçinde Kaybolacağınız 13 Yeni Dizi ve Film

etiket Beyin Yakan Yapımları Sevenlere: İzlerken Olay Örgüsü İçinde Kaybolacağınız 13 Yeni Dizi ve Film

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 13:01

Eğer siz de olay örgüsünün labirentlerinde kaybolmayı seviyorsanız doğru yerdesiniz! Beyin jimnastiğine bayılan her köşeden çıkan sürprizleri seven dizi ve film meraklıları için müthiş bir liste hazırladık. Bu listede izlerken olay örgüsü içinde kaybolacağınız 13 yeni dizi ve filmi sizler için derledik.

Kahvenizi alın, en rahat koltuğunuza kurulun ve zihin bulmacalarıyla dolu bu yapımlara kendinizi bırakın. Emin olun izlerken ekranın başından kalkamayacaksınız. Hazırsanız sizi beyninizi yakacak bir eğlenceye davet ediyoruz! Keyifli seyirler!

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1. Shōgun (Dizi)

Eğer tarih kokan destansı hikayelere bayılıyorsanız 'Shōgun' tam size göre! Bu dizi sizi 1600'lerin Japonya'sına götürüyor ve Lord Yoshii Toranaga'nın hikayesini takip ederken gizemli bir Avrupalı gemisinin bir balıkçı köyüne vurmasıyla başlayan olaylar zincirine tanık oluyorsunuz. Toranaga'nın güç dengelerini değiştirebilecek sırları keşfetme çabaları ve karşılaştığı zorluklar sizi ekran başında tutacak.

'Shōgun' sadece aksiyon ve dram değil aynı zamanda dönemin kültürel ve sosyal yapısını da derinlemesine inceliyor. Eğer karmaşık ve derin hikayeleri seviyorsanız bu dizi sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak.

IMDb: 8.7

2. Griselda (Dizi)

2. Griselda (Dizi)

Medellín'den Miami'ye kaçan Griselda Blanco tarihin en acımasız kartellerinden birini kurarken Sofía Vergara'nın performansıyla ekranlara taşınıyor. Griselda'nın suç dünyasındaki etkileyici stratejileri ve güçlü kişiliği diziyi izlerken 'Bu kadın gerçekten bunu mu yaptı?' diye sormanıza neden olacak. 

Kartelin yükselişini ve rakiplerini alt ederken yaşadığı gerilim dolu anlar izleyiciyi sürekli tetikte tutuyor. Bu dizi suç dünyasının karanlık yüzünü merak edenler için hem heyecan verici hem de düşündürücü bir seyir sunuyor. Gerçek olaylara dayanan bu hikayeyi kaçırmayın!

IMDb: 7.2

3. 3 Body Problem (Dizi)

3. 3 Body Problem (Dizi)

Uzaylılarla ilk temasın hikayesini anlatan bir dizi izlemek isterseniz bu yapım tam size göre! 1960'ların Çin'inde yapılan bir karar günümüzde bir grup bilim insanı ve dedektifi varoluşsal bir tehditle yüz yüze getiriyor. Dizinin her bölümü izleyicileri sürekli diken üstünde tutuyor ve 'Bunu nasıl çözecekler?' diye merak ettiriyor. 

Hem bilim kurgu hem de gerilim arayanlar için mükemmel bir seçenek olan bu yapım görsel efektleri ve derin hikayesiyle dikkat çekiyor. Kısacası beyninizi yakacak kadar karmaşık ama bir o kadar da keyifli bir seyir deneyimi sizi bekliyor!

IMDb: 7.5

4. The Walking Dead: The Ones Who Live (Dizi)

Rick ve Michonne'un hayatta kalma mücadelesini anlatan bu yeni dizi 'zombi kıyametinde romantizm olur mu?' sorusuna cevap veriyor. Sürekli değişen ve tehlikelerle dolu bir dünyada iki karakterin arasındaki güçlü bağ ve aşk hikayesi öne çıkıyor. 'Bu kadar zombi arasında aşk mı yaşanır?' diye düşündürecek sahnelerle dolu. 

Hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. 'The Walking Dead' evrenine yeni bir soluk getiren bu yapım hayranlar için mutlaka izlenmesi gerekenlerden!

IMDb: 7.9

5. Fallout (Dizi)

5. Fallout (Dizi)

Nükleer yıkım sonrası Los Angeles'ta geçen bir dizi izlemek isterseniz bu tam size göre! Hayatta kalanlar, radyasyon, mutantlar ve haydutlardan korunmak için yeraltı sığınaklarında yaşamaya çalışıyor. Hem aksiyon dolu sahneleri hem de sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken bu yapım 'Post-apokaliptik dünyada ben ne yapardım?' sorusunu sıkça sorduracak. 

Ella Purnell ve Walton Goggins'in güçlü performansları diziyi daha da izlenebilir kılıyor. Hem oyun serisinin hayranları hem de bilim kurgu severler için mükemmel bir seçenek olan bu dizi her anında yeni bir sürpriz sunuyor. Hazırsanız sığınaklara dalın ve bu destansı hayatta kalma mücadelesine katılın!

IMDb: 8.4

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6. Sugar (Dizi)

6. Sugar (Dizi)

Hollywood'un karanlık yüzünü keşfetmek istiyorsanız John Sugar'ın maceralarına katılın! Efsanevi bir yapımcının torunu Olivia Siegel'in gizemli kayboluşunu araştıran özel dedektif John Sugar sizi sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Colin Farrell'in canlandırdığı John Sugar her ipucunda sizi 'Acaba şimdi ne olacak?' diye düşündürüyor. 

Dizinin her bölümü hem gerilim dolu anlar hem de zeki diyaloglarla dolu. Suç ve gizem severler için biçilmiş kaftan olan bu yapım sizi ekrana kilitleyecek! İzlerken 'Ben de bu kadar zeki olabilseydim!' diye iç geçirebilirsiniz.

IMDb: 7.5

7. The Sympathizer (Dizi)

7. The Sympathizer (Dizi)

Vietnam Savaşı'nın sonlarında bir Güney Vietnam ajanının Amerika'ya kaçıp burada casusluk yapmaya devam ettiği hikaye tam size göre! Ajanımız ABD'ye yerleşirken mülteci topluluğunda gizlice casusluk yapmayı sürdürüyor ve olaylar buradan itibaren karmaşıklaşıyor. Robert Downey Jr.'ın başrolde olduğu bu yapım hem tarihî olayları hem de bireysel mücadeleleri ustaca harmanlıyor.

IMDb: 6.9

8. Dune: Part Two (Film)

Paul Atreides'in ailesini yok eden komploculara karşı intikam almak için Chani ve Fremenlerle bir araya geldiği destansı bir devam hikayesi! Bu bölümde Paul'un yükselişi ve onun çevresinde dönen politik entrikalar daha da derinleşiyor. 

Timothée Chalamet ve Zendaya'nın performansları görsel olarak büyüleyici çöl manzaraları ve epik savaş sahneleriyle birleşiyor. Denis Villeneuve'nin yönetmenliğinde bu film Frank Herbert'in klasik bilim kurgu romanına sadık kalarak izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunuyor. Eğer ilk filmi sevdiyseniz bu devam filmi sizi daha da etkileyici bir yolculuğa çıkaracak.

IMDb: 8.6

9. Atlas (Film)

9. Atlas (Film)

Atlas dizisi insanlık ile yapay zekanın karşı karşıya geldiği karanlık bir gelecekte geçiyor. Ana karakterimiz savaşları sona erdirmek için insanlığı yok etmenin tek çözüm olduğuna inanan bir A.I. asker. Bu dizi hem aksiyon dolu sahneleri hem de zeki diyaloglarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Aksiyonun yanı sıra insan ve makine arasındaki derin çatışmayı ele alırken bir yandan da 'Belki de robotlar haklıdır?' diye düşündürebilir. Kısacası hem beyin yakmak hem de eğlenmek isteyenler için biçilmiş kaftan!

IMDb: 5.6

10. Horizon: An American Saga - Chapter 1 (Film)

10. Horizon: An American Saga - Chapter 1 (Film)

Horizon: An American Saga - Chapter 1 sizi Amerikan Batısının genişleme ve yerleşme sürecine götüren bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Dizi batının vahşi doğasında hayatta kalmaya çalışan insanlar arasında geçen güç mücadelelerini, dini çatışmaları ve kültlerin yükselişini ele alıyor. 

Hikaye her köşede yeni bir macera ve tehlike sunarak izleyiciyi adeta eski zamanların tozlu yollarında bir gezintiye çıkarıyor. İzlerken 'Vahşi Batı'da hayatta kalabilir miydim?' diye düşünecek karakterlerin zorluklarına kahkaha ile karışık empati kuracaksınız.

IMDb: 7.1

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11. American Nightmare (Dizi)

11. American Nightmare (Dizi)

American Nightmare kurumsal önyargıların nasıl korkunç suçları daha da kötüleştirdiğini gözler önüne seriyor. Bu dizi gerçek olaylardan esinlenerek sizi öfkelendirecek ve aynı zamanda koltuğunuza çivileyecek türden bir hikaye sunuyor. Her bölümde 'Bu kadar da olmaz!' dedirtecek olaylarla karşılaşmaya hazır olun. Karakterlerin yaşadığı trajediler ve sistemin çarpıklıkları arasında izlerken sinirlerinize hakim olamayabilirsiniz.

IMDb: 7.5

12. Furiosa: A Mad Max Saga (Film)

12. Furiosa: A Mad Max Saga (Film)

Bu çılgın aksiyon dolu film 'Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatıyor. Genç Furiosa (Anya Taylor-Joy) zalim motorcu çetesi lideri Warlord Dementus’un eline düşer ve hayatta kalma mücadelesine başlar.

Chris Hemsworth’un da yer aldığı bu filmde patlamalar, kovalamacalar ve bolca adrenalin sizi bekliyor! Furiosa’nın kökenlerini keşfetmek için bu destansı macerayı kaçırmayın.

IMDb: 7.7

13. Kingdom of the Planet of the Apes (Film)

13. Kingdom of the Planet of the Apes (Film)

Bu etkileyici bilim kurgu filmi Caesar'ın hükmünden yıllar sonra geçiyor. Genç bir şempanze olan Noa insanların vahşi bir hale geldiği bu yeni dünyada zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca diğer maymunları köleleştiren Proximus Caesar ile karşılaşır.

İnsan ve maymun uygarlıklarının geleceğini belirleyecek seçimler yapmak zorunda kalan Noa'nın hikayesi izleyiciyi düşündürecek ve büyüleyecek. Bu destansı macerada insanlık ve maymunların kaderi yeniden yazılıyor.

IMDb: 7.2

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